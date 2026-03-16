Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 16:54h.

El equipo rojiblanco atraviesa un momento muy bajo de rendimiento

Ernesto Valverde medita su decisión de futuro y el Athletic se guarda dos balas en la recámara

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BizkaiaEl Athletic Club necesita reencontrarse consigo mismo. La dura y abultada derrota en Montilivi acrecientan nuevamente las dudas tras un atisbo de mejora en el juego en el partido ante el FC Barcelona. Ernesto Valverde, con su futuro aún por decidir, afronta el próximo fin de semana un encuentro capital que puede definir sus aspiraciones en el llamado 'Momento Luis Aragonés'.

El Real Betis visitará San Mamés el próximo domingo. Un escenario poco propicio para los pupilos de Manuel Pellegrini que están obligados a remontar el jueves previo su eliminatoria europea. El contexto invita al optimismo para los rojiblancos, pero el Big Data tiene serias dudas.

A falta de diez jornadas para la finalización de la presente LALIGA EA Sports, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para responder las grandes preguntas de la parroquia athleticzale: ¿Puede este equipo jugar competiciones europeas el próximo curso?

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El Big Data predice un final incierto del Athletic en LALIGA

El Athletic está protagonizando una temporada de cal y arena. Tras un inicio ilusionante, el equipo de desinfló y acusó la fatiga de la siempre exigente Liga de Campeones. Superado el tramo más difícil del año con la amenaza real de meterse de lleno en la lucha por no descender, ahora el Athletic está en tierra de nadie.

Una situación que los compañeros de Driblab tratan de predecir, aunque son varios los escenarios abiertos. A la espera de saber el premio de la séptima plaza o incluso la octava, el Athletic tiene opciones de finalizar entre el séptimo y el duodécimo clasificado bastante similares.

Para el puesto número siete, los leones cuentan con un 9,6% de posibilidades, protagonizando un pequeño salto hasta la octava posición, cifrada en un 13,5% de opciones. No obstante, según el Big Data, la posición final más probable del Athletic sería la novena con un 14,6% de posibilidades. Entre la décima y la duodécima tan solo existe un 1,4% de opciones de diferencia. Y aunque muy remotas, aún le atribuyen un 0,1% de posibilidades de perder la categoría.