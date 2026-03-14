Mikel González vuelve a por el fichaje de Iván Martín con una nueva estrategia en el Athletic

El Athletic ha jugado un nefasto primer tiempo y ha acabado goleado en Montilivi

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde ha caído duramente goleado frente al Girona FC de Míchel Sánchez este sábado en un partido de la jornada 28 de LALIGA en el que ve cómo se le vuelven a evaporar muchas de sus opciones de acabar la temporada metido en las competiciones europeas pese a los discursos posibilistas que se aferran a clavos ardiendo.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas del duelo en Montilivi que terminaba con un marcador de (3-0) con el gol encima del cedido de Lezama Hugo Rincón, un tanto que ha montado un fuerte lío en las RRSS...

Raúl Guerrero

El partido ante el Girona era una buena oportunidad para dar un paso adelante después de lo visto ante el FC Barcelona la jornada pasada, pero hemos dado otro paso atrás. Derrota por 3-0 ante los de Michel que fueron superiores en la primera mitad con un gol del cedido del Athletic Hugo Rincón, sí Hugo Rincón, un jugador nuestro que tuvo que hacerse futbolista fuera de Bilbao porque el lateral derecho estaba bien cubierto.... cría cuervos y te sacaran los ojos.

El Athletic mejoró en la segunda parte y perdonó 2 ocasiones claras a bocajarro, primero de Guru y después de Laporte, y merecimos el empate, pero otra vez la poca contundencia defensiva lastraba cualquier atisbo de remontada con 2 goles en la recta final. Una pena ver a los nuestros dando una vez más una pobre imagen que no sabemos si esto seguirá igual hasta final de temporada.

Quizá el resultado sea demasiado castigo para los rojiblancos, pero el partido lo gana el que más acertado está en las áreas, y el Athletic ha demostrado que en ninguna de las dos está fino. Para olvidar.

Potxolo Artaburuak

El Girona saca los colores a un horroroso Athletic que se ha arrastrado en Montilivi, incapaz de dar tres pases seguidos, con jugadores muy tibios deambulando por el campo sin saber que hacer con el balón, y un banquillo que está en la inopia. Que duro ver al equipo arrastrarse semana tras semana.

Lo peor de todo es que nada va a cambiar, propiciando que se esté gestando un final de temporada angustioso, pues intuyo que este equipo va de cabeza a meterse en apuros, mientras algunos iluminados que no pisan suelo, aún siguen hablando de Europa.

Menos mal que el nivel de la Liga es el que es, porque si no, estaríamos colistas y sin remedio a estas alturas, pues somos el equipo que peor futbol hace, con diferencia de toda la liga sin modelo de juego, sin sistema, sin segundas jugadas, sin nada de intensidad,....en definitiva un equipo cadáver.

Esperemos que el 'enfermo' encuentre de una vez la manera de la salir de la UVI, y nos de un final de temporada tranquilo, aunque me da, ojalá me equivoque, que no va a ser así.

Carmelo Rodrigo

Bochornoso espectáculo del Athletic en Montilivi. Y esta vez no se salva ninguna línea, comenzando por la dirección y terminando en la punta del ataque. No voy a perder ni un segundo en personalizar este caos, pues empieza en la responsabilidad de un Valverde actualmente perdido, desnortado, sin cintura para reaccionar, y terminando en algunos pesos pesados con salarios de futbolista top Champions League y rendimiento de Primera Federación.....

Tal vez la aspiración en lo que resta de temporada se limite a conseguir cuanto antes 42 puntos para salvar la categoría, y dejar pasar las jornadas hasta liquidar de una vez esta nefasta temporada. Pintan bastos en Lezama e Ibaigane...

Mikel Bizar

Da igual donde juguemos y contra quien. Esto siempre es lo mismo. Sabemos los cambios y el minuto en que van a ser antes de empezar. Sabemos que saldrá Vesga y que quitará a Oihan o Iñaki. Da igual todo. Todos los remates al medio de la portería. Hasta estando solos en el área pequeña. Y da igual que sea Guru, Sancet o Laporte. Todo es un auténtico desastre. Desde la gestión en los fichajes, lo de Areso hoy ha sido un despropósito, hasta las cesiones.

El mejor lateral derecho del Athletic juega en el Girona y no hablo solo de hoy. Está todo mal. El Girona en su campo medio vacío nos ha metido tres en tres llegadas y porque no han llegado más. Lamentable. Creo que hay que cambiar algo y no solo la dinámica que eso está claro. Hoy no estoy ni triste. Estoy muy enfadado. Eskerrik asko danagatik Txingurri, bihotzez. Te recordaremos con todo lo que nos has dado, pero el fin a esta etapa ha llegado. Mejor antes que después.

Deme Eguia

Menudo correctivo nos ha metido el Girona, 3-0, ante un Athletic que los aficionados que les han acompañado, les hacían saber que no aceptaban la imagen que han mostrado hoy en Montivili, sin creatividad en el juego, sin tensión en defensa, sin profundidad en ataque, una imagen de lo más patética.

No sé quién está al cargo de la estrategia de este equipo, pero esos córneres sacados en modo globo, no son de fútbol profesional y no ya no se entrena el balón parado, creo que no se entrenan los movimientos de salida de balón, ni los desmarques de ruptura, ni pases en profundidad, ni desmarques de apoyo, solo saben hacer pases atrás.

No podemos librar a nadie de la vergüenza que los aficionados del Athletic hemos sentido al ver este partido. Europa Press

Domináramos el juego, pero no el partido. Las estadísticas, he visto que nos eran favorables, pero lo que hemos visto, nos dice que este Athletic no nos llena y el juego que muestra es lastimoso. Esto no es mas culpa que del entrenador y de todo su staff técnico, que no vemos nada positivo.

Otra crítica a Valverde es la salida al campo de Izeta minuto 78 de partido y justo cuando nos marcan el segundo gol, vamos que hasta ese momento el señor Valverde no se había dado cuenta que teníamos que remontar un resultado adverso y que los delanteros que estaban en el campo, no daban una a derecha.

Seguro que muchos athletitzale hoy están con mal cuerpo y con una decepción grande que y nos va a costar dormir. Sí estoy criticando al staff técnico, desde Valverde, estrategia y hasta Luis Prieto, los jugadores no se quedan atrás en las criticas, donde hoy no se salva ninguno de los que han estado en el campo. Decepción total.

Gorka Bizar

Creo que cualquier equipo de la zona alta de la clasificación que hubiera disputado Champions y estuviera al nivel que está el Athletic, no solo ahora sino lo que lleva de temporada, hubiera destituido a su entrenador, hace al menos unas cuantas jornadas, buscando al menos soluciones.

Me parece que el Athletic de este año, con 4 internacionales, y una de sus mejores plantillas de la historia está haciendo el ridículo en demasiados partidos y contra rivales que acaban pareciendo el Bayern Múnich o el PSG.

Y habría que haber pedido responsabilidades a quien corresponda hace ya tiempo. Porque como digo no solo los resultados no han sido buenos sino las sensaciones que transmitimos. Ya no sirve con ponerse las pilas. Beti zurekin bai, baina…