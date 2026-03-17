Asís Martín Bilbao, 17 MAR 2026 - 13:44h.

Orejas tiesas en el Athletic que aspira a tener más retornos que el de Unai Gómez ante el Betis en San Mamés

El 'Rubio' de Barakaldo ha mostrado su sorpresa por el desarrollo de Lezama

Compartir







"El Athletic ha perdido su identidad, aunque igual es que tiene la que ahora se lleva y se tiene en general, ojo" expresa. Siempre es interesante escuchar a Javier Clemente Lázaro, el exseleccionador de La Roja, que ha participado este martes en los micrófonos de Onda Vasca para analizar la actualidad del Athletic Club, que busca paz y silencio antes de medirse este próximo domingo al Real Betis en San Mamés en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS poco antes del parón de selecciones.

El 'Rubio' de Barakaldo ha hablado por ejemplo sobre la situación del técnico Ernesto Valverde, que está en entredicho en la recta final de su tercera etapa, y le ha defendido porque "Ernesto es el que sabe de verdad cómo está todo, él es quien les ve entrenar y jugar cada día los partidos".

PUEDE INTERESARTE Nico Williams vuelve a perder valor de mercado y desciende en la clasificación de Transfermarkt

"En nuestra época llamábamos la atención por nuestra característica fundamental de juego pero se ha transformado en otra que es más del Real Madrid o del Manchester United, hemos copiado sí pero para qué, pero si tenemos una sabia que no tiene nadie. Sentir el juego se enseña y el Athletic está para eso, no puede ser no tener un porcentaje más alto de jugadores vizcaínos".

"Para mi la base del Bilbao Athletic ha de ser Bizkaia porque jugadores sí hay, luego toca saberlos elegir o enseñar, el primer equipo es una consecuencia del trabajo con los niños".

PUEDE INTERESARTE El Athletic enciende las alarmas y se blinda este miércoles en Lezama

El Athletic acabó sin jugadores nacidos en Bizkaia en Montilivi ante el Girona FC

"Porque oyes a gente que hablando es un fenómeno pero luego jugando a fútbol pues no es igual. A veces hablas mucho y aprietas mucho y se cagan en tu padre, eso hay que saber aceptarlo. Es evidente que el equipo se ha dejado ir un poco y está un poco frío porque el modelo de jugadores que vienen pues...".

"O es que en Bizkaia no salen jugadores y hay que pensar el porqué... o no se les enseña o no se les elige bien, no sé cuál es el motivo de jugar sin vizcaínos o de que sólo haya 9 en el Bilbao Athletic. Me sorprende que el secretario técnico de Lezama venga del Deportivo Alavés, que igual es muy bueno, donde no sale nadie".

"El Athletic se ha dejado ir un poco y está un poco frío" eldesmarque.com

El mal momento del Athletic Club en esta temporada 2025-26...

"Si ganamos los 10 partidos que quedan entonces este sí es un buen año, no deja de ser una primera vuelta más floja que otra cosa y quedan 30 puntos, según Luis Aragonés son los más importantes donde te lo juegas todo. Ganando esos 10 vas a Europa, pero el año hasta ahora no es bueno, pero años así vamos a tener muchos. No apostaría nada pero no es imposible, cada partido se puede ganar, pero ha cambiado todo".

"El concepto importante es el juego aunque se esté perdiendo los partidos, para mi la clave siempre es el juego, tenemos nivel o hemos bajado de nivel y por qué, analizo esas cosas tanto como qué jugadores se eligen o quienes se traen y por qué son esos. El Athletic ha sido una enseñanza para el futbolista de Bilbao y se recurría a los de fuera cuando había carestía, la idea era alegrar a los que salían de Bizkaia".

La frialdad entre el Athletic y la prensa y la afición zurigorri...

"Resulta que no dejan entrar a los socios y críos a ver entrenamientos, ha cambiado el fútbol y los jugadores ahora se sienten incómodos, pero luego les gustan las portadas si han estado extraordinarios pero si les ponen a parir entonces no les gusta. Antes andábamos por la calle y a los entrenamientos iba todo el mundo, la problemática de la prensa con los clubes hay que estudiarla porque parte del sueldo lo consiguen los jugadores precisamente con esas portadas y reportajes y hacen ir gente al fútbol. Lo pagado lo recibes por otro lado".