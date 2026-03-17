El jugador del Athletic Club ha perdido 20 millones de valor en menos de un año

El Athletic enciende las alarmas y se blinda este miércoles en Lezama

Compartir







Nico Williams atraviesa uno de los momentos más complicados de su corta carrera. Condicionado por una pubalgia, el atacante del Athletic Club suma seis partidos seguidos sin jugar y ni siquiera tiene fecha de regreso. Su temporada ha estado condicionada por sus problemas físicos, lo que a su vez se ha traducido en un rendimiento deportivo inferior al esperado. Y todo eso se traduce, en definitiva, en una pérdida de valor.

Transfermarkt, web de referencia para tener en cuenta los futbolistas más valiosos del planeta fútbol, ha actualizado durante las últimas horas los valores de mercado de todos los futbolistas de LaLiga. Entre esas actualizaciones destaca la caída de Nico Williams, que llegó a alcanzar los 70 millones de valor en junio de 2025 y se queda ahora en 50 millones de euros.

El valor de mercado de Nico Williams y su posición en LaLiga

El pequeño de los Williams alcanzó su pico máximo entre verano de 2024 y verano de 2025, coincidiendo además con su gran papel con España en la Eurocopa y con el doble interés del Barça, que intentó firmarle dos veranos seguidos. Este curso, en cambio, está lejos del nivel esperado y sólo suma cuatro goles y seis asistencias, lastrado por los problemas de pubis. La temporada pasada tampoco terminó de rendir al nivel deseado y su valor ya descendió en diciembre de 70 a 60 millones. Ahora, tres meses después, ha caído 10 millones más hasta alcanzar los 50 millones.

De esta forma, Nico se coloca con el 23º jugador más valioso de LaLiga. Por delante suya hay 11 jugadores del Real Madrid, nueve jugadores del Barcelona y dos del Atlético de Madrid. La clasificación de Transfermarkt la lideran Lamine Yamal y Kylian Mbappé, con 200 millones de euros de valor cada uno.

En cuanto a la plantilla del Athletic, Nico lidera con creces la clasificación de Transfermarkt con sus 50 millones de valor. Les siguen Oihan Sancet y Mikel Jauregizar con 35 millones cada uno, seguidos de Unai Simón y Dani Vivian, con 25 millones.