Asís Martín 14 MAR 2026 - 17:03h.

Fernando Llorente valora a los cachorros emergentes del Athletic: de Nico Williams a Urko Izeta pasando por Selton

El Athletic Club tiene muy complicado regresar esta temporada a Europa

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BilbaoEn los previos del partido que el Athletic Club de Ernesto Valverde ha disputado y perdido de muy mala manera por una dura goleada (3-0) este sábado en el estadio municipal de Montilivi ante el Girona FC de Míchel Sánchez, el director de fútbol del conjunto de San Mamés, Mikel González, se ha explayado en torno a varios temas de la actualidad rojiblanca, como por ejemplo el estado de su estrella, Nico Williams, que sigue fuera de combate recuperándose con un nuevo tratamiento externo de la molesta pu algia que le machaca desde la eliminatoria de semifinales de Europa, lega entre el Manchester United perdida la temporada anterior.

Al respecto, el gestor rojiblanco ha explicado ante los micrófonos de DAZN que "Nico va mucho mejor, digamos que ya está en la tercera fase, en la última fase de los tres bloques que nos habíamos marcado en su proceso de recuperación".

"Está trabajando muy fuerte y para nosotros un jugador fundamental, pero veíamos ambas partes que tenía que parar y que no estaba aportando todo lo que a Nico le gustaría. Todos sabemos ya que la pu algia es una lesión muy molesta que a veces estás y a veces no estás y que en el caso de Nico con un contrato largo hasta 2035 pensándolo mejor para él, para el club y para todos teníamos claro que era mejor parar y poder ver la mejor versión de Nico Williams, a su vuelta a los terrenos de juego".

Mikel González y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic Club

A su vez también González ha sido preguntado por el inquilino del banquillo bilbaíno, un Ernesto Valverde Tejedor que está a punto de cerrar el 30 de junio su tercera etapa siendo el técnico que más partidos se ha dirigido en la historia de los leones. Ahora mismo probablemente solo el preparador será quien sabe que va de parar su futuro, que de momento en esta etapa ha ido ligado estrechamente al presidente Jon Uriarte Uranga.

Hay un gran feeling con la dirección deportiva y así lo ha explicado Mikel González quien apuntaba a pie de campo que "