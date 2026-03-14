Asís Martín 14 MAR 2026 - 12:41h.

Examen para Hugo Rincón ante el Athletic entre el vacío por la alargada sombra de Óscar de Marcos

Catalanes y vascos se citan este sábado en Montilivi (14.00h.) tras no ganar en la pasada jornada

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BilbaoUna vez que se conocen los horarios de Semana Santa preparen la comida que en breve comienza en el estadio municipal de Montilivi el partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports en el que se miden, este sábado, el Girona FC de Míchel Sánchez y el Athletic Club de Ernesto Valverde a partir de las 14.00 horas con el arbitraje del colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía con Carlos del Cerro Grande en el VAR.

Hay muchísimas bajas en las convocatorias de ambas escuadras pero también necesidades compartidas este mediodía en el que los 3 puntos en juego tienen un alto valor 'calórico'. No se puede regalar ni sonrisas hoy entre catalanes y vascos.

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El conjunto albirrojo necesita meter la directa tras haber sumado tan solo dos puntos de los últimos nueve y sólo ha ganado uno de sus últimos siete encuentros en LaLiga (4E 2D), 2-1 ante el FC Barcelona a mediados de febrero. Y es que tiene serios problemas de números, más allá de que no anda mal de sensaciones, con tan solo 28 goles a favor y 43 en contra, nada menos que un golaverage de -15 que deja poco margen para ser competitivo.

Y el Athletic, que ya rompió ante el Barça en San Mamés su buena racha de febrero que le ha hecho incrustarse de nuevo entre los equipos que aspiran a meterse en Europa, sobre todo si se consigue la quinta plaza en Champions mira con ojos golosos al séptimo puesto que puede tener billete para las competiciones continentales.

Hay cuatro apercibidos de sanción en el Girona: Gazzaniga, Álex Moreno, Bryan Gil y Vanat por dos en el Athletic: Aitor Paredes e Iñigo Ruiz de Galarreta

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Míchel recupera a Alex Moreno aunque no podrá contar este sábado con el sancionado por acumulación de tarjetas Vitor Reis, pero además es que cuenta con un montón de futbolistas que están fuera de combate. Como es el caso de Marc André Ter Stegen, Juan Carlos Martín, Artero, Christian Portu, Bryan Gil, Van de Beek y Christian Stuani.

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Aparte de que Alex Rego va a estar sancionado al cumplir su primer ciclo de amarillas van a ser baja en Girona futbolistas como Aitor Paredes, Nico Williams, Beñat Prados, Unai Egiluz, Yeray Álvarez, Unai Gómez o un Maroan Sannadi que ya ha empezado a entrenarse con el grupo pero que aún no está listo para reintegrarse en las convocatorias vascas.