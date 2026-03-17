Asís Martín 17 MAR 2026 - 10:13h.

El descenso entra en el 'momento Luis Aragonés': el Big Data predice el final con un cambio notable

El partido ante el Betis del domingo en San Mamés exige un triunfo balsámico

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BilbaoAl final el tiempo ha dado la razón al presidente del Athletic Club de Bilbao Jon Uriarte Uranga quien recondujo los objetivos del equipo vizcaíno de estar la próxima temporada en competiciones europeas a lograr rápidamente los 42 puntos que garanticen la salvación de la escuadra de Ernesto Valverde en un año de fuerte desazón.

Está claro que se acumulan los malos resultados, todo tipo de estadísticas negativas en cuanto a derrotas, a esos goles que ya no se meten o por contra de los muchos que si se encajan en este curso 2025-26, lo que ha llevado a convertir el partido de este domingo en San Mamés (18.30h.), de la jornada 29 de LALIGA EA Sports, contra el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini en una verdadera necesidad de puntos.

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El Athletic, que entra ya en las decisivas últimas 10 jornadas del campeonato, tan solo ha sumado un punto de los últimos nueve y se enfrenta un equipo que está en puestos europeos justo antes de marcharse al parón de selecciones, sí, el de la no Finalissima.

El Athletic, con 35 puntos y 30 por jugarse le ve las orejas al lobo...

Está claro que los rectores rojiblancos valoran que todo lo que no sea una victoria ante los andaluces puede crear un clima realmente tenso en el entorno zurigorri de cara al tramo final de la campaña que tiene toda la pinta además de ser el fin de ciclo de la tercera etapa de Ernesto Valverde dirigiendo a los leones de San Mamés.

Llama a la atención que este martes el club ha comunicado que el entrenamiento de mañana miércoles será totalmente a puerta cerrada, sin el cuarto de hora habitual de cortesía para los medios de comunicación y que antes saldrá a dar la cara en la sala de prensa uno de los capitanes y pesos pesados del vestuario, un futbolista de verbo solvente a la hora de deslizar mensajes como es el deustuarra Iñigo Lekue.

Señales inequívocas de la importancia que se le da al partido con los heliopolitanos teniendo en cuenta más que el calendario del Athletic no es nada sencillo para acabar la temporada. Tendrá que enfrentarse no solo a los béticos, sino a un Getafe muy fuerte en su campo, al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Villarreal CF de Marcelino García Toral o al Real Madrid de Arbeloa en el Santiago Bernabéu.