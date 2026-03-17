Asís Martín 17 MAR 2026 - 11:49h.

Por primera vez en su historia el Athletic ha perdido 20 de 42 partidos oficiales en una temporada

El Athletic enciende las alarmas y se blinda este miércoles en Lezama

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BilbaoPodemos hablar de estado de alerta en el Athletic Club que ha decidido cerrar su entrenamiento de mañana miércoles a los ojos de la prensa y los curiosos. De puertas para adentro en la escuadra de Ernesto Valverde se tiene claro que el partido del domingo en San Mamés ante el Real Betis de Manuel Pellegrini (18.30 horas) tiene una importancia altamente destacada.

La racha de un punto de nueve posibles, la acumulación de malas sensaciones y peores números, hacen que el envite ante los heliopolitanos, que abre las 10 últimas jornadas de LALIGA EA Sports, tenga una importancia crucial, ya que el equipo rojiblanco además se irá después a un parón de selecciones que puede hacerse eterno si el resultado no sale victorioso ante los andaluces.

Los leones son décimos con 35 puntos, muy cerca de Europa (a 3) pero también tan solo 4 puntos por encima del Sevilla por ejemplo, que es decimoquinto en estos momentos. Pero sobre todo el feeling es malo viendo que el récord histórico son 21 derrotas en una única temporada y sólo se necesita perder dos partidos de los diez que quedan para lograr batir ese oscuro registro

Iñaki Williams ha sido convocado por la selección de Ghana para disputar los partidos amistosos frente a Austria (27 de marzo) y Alemania (30 de marzo).

El Athletic trabaja en Lezama de cara al partido contra el Real Betis

De momento en lo que hace referencia al entrenamiento de este martes en Lezama, constatar de nuevo la buena noticia de la reincorporación de Unai Gómez a los entrenamientos, después de que el polivalente futbolista bermeano diera un fuerte susto a los ocho minutos de juego en el encuentro perdido en la catedral ante el FC Barcelona de Hansi Flick.

Parece que estará ya disponible y queda por ver si algún otro nombre le acompañará en la citación, caso de Nico Williams, que ya tiene que estar muy cerca de poder volver junto a sus compañeros, o por ejemplo del delantero vitoriano Maroan Sannadi, que ya lleva unos cuantos días entrenándose con el grupo en espera de entrar en su primera convocatoria después de ser operado de su rodilla derecha meses atrás.

Hoy, por rebaja de cargas, el veterano Aymeric Laporte no ha entrenado fuera mientras que Aitor Paredes, Beñat Prados y Nico Williams siguen trabajando al margen del grupo. Mañana sesión a puerta cerrada, descanso el jueves festivo y el viernes se regresará al trabajo a las 11.00 horas.