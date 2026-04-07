Quién es Txus Vizcay, canterano que deslumbra en su cesión y que el Athletic tiene muy en cuenta

Pablo Sánchez 07 ABR 2026 - 09:58h.

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La temporada del Athletic entra en su recta final con más sombras que luces. En lo que a la competición doméstica se refiere, el cuadro rojiblanco es undécimo a varios puntos de Europa y con un cómodo colchón sobre los puestos de abajo, pese a que su técnico no termine de dar por cerrada esa opción. Mientras el equipo trata de terminar el curso de la forma más satisfactoria posible, desde las oficinas de San Mamés se sigue trabajando en opciones de futuro, muchas de las cuales están en casa. En las últimas semanas destaca sobremanera un delantero que la dirección deportiva no pierde de vista y que se encuentra cedido. Se trata de Txus Vizcay.

Tal y como informa Deia, desde las altas esferas del Athletic se sigue muy de cerca la progresión del joven delantero. El de Huarte se marchó cedido al Arenas de Getxo en invierno y su importancia ha sido capital, con goles que han dado un buen puñado de puntos a su actual equipo y que lo sitúan como una opción de futuro bastante interesante para los rojiblancos. Más aún teniendo en cuenta que solo tiene 20 años.

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¿Quién es Txus Vizcay?

Txus Vizcay progresa desde hace años en los escalafones inferiores del Athletic desde que llegase del Oberena. A base de goles y de buen hacer fue creciendo hasta desembarcar el pasado verano en el filial de Primera RFEF. Sin embargo, su falta de minutos llevó a club y jugador a buscar una salida para contar con mayor protagonismo. Fue ahí donde apareció el Arenas de Getxo para firmarlo.

Desde su llegada se ha convertido en pieza clave. Suma seis goles, todos ellos de vital importancia para que su equipo sumara puntos. El chico sigue fogueándose en el tercer escalón del fútbol español mientras la dirección deportiva no le pierde la pista de cara al futuro. Todas las partes están satisfechas con una fructífera cesión que puede tener un gran reflejo en los próximos años.