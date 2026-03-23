Quién es Aitor León, el juvenil del Athletic que se marcha convocado con Perú

Pablo Sánchez 23 MAR 2026 - 11:19h.

Athletic y Osasuna tiran y aflojan por un prometedor lateral del entorno de César Azpilicueta

Acaba de ser campeón con el equipo de División de Honor

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El futuro del Athletic está siempre garantizado con la infinidad de rojiblancos que vienen pisando fuerte desde las categorías inferiores. Lezama es cuna de talento y lo evidencian ejemplos como el de Aitor León. El juvenil athleticzale, con apenas 18 años, crece a pasos agigantados y sus logros atisban un futuro no demasiado lejano entre los mayores.

Al comprobar el crecimiento de la cantera del Athletic no solo hay que detenerse en el filial. En todos los escalafones inferiores hay un nivel que salvaguarda el futuro de la entidad. Lezaman sigue siendo el pilar sobre el que se sustenta el Athletic y el caso de Aitor León va por muy buen camino. El chico deslumbra en el juvenil y ha recibido recientemente una llamada muy especial: se marcha convocado con la selección sub 20 de Perú.

¿Quién es Aitor León?

El primer equipo juvenil del Athletic ha completado una temporada sobresaliente que ha culminado con el título de campeón de liga en el grupo II de División de Honor. Un logro en el que ha tenido mucho que ver una de sus estrellas: Aitor León.

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De padre peruano y madre vasca, la trayectoria de Aitor León invita a soñar con verlo pronto entre los mayores. Se está convirtiendo en un central de muchas garantías y lo demuestran sus 22 partidos con el equipo juvenil. Llegó al Athletic hace un par de años procedente del Pamplona, club convenido, y muy pronto dio el salto del juvenil nacional al equipo de División de Honor.

A nivel internacional acaba de dar un pasito más. Ha pasado de ir convocado con la sub 18 a hacerlo con la sub 20 de Perú para los partidos que disputará estos días frente a Chile. Dos encuentros de los que estarán muy atentos en Lezama, donde cada vez se habla más de un defensor que apunta muchas maneras para triunfar.