Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 09:59h.

Encaja en la política de fichajes del club rojiblanco

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BizkaiaEl Athletic Club centra sus esfuerzos en revertir la irregular temporada que está protagonizando en la competición doméstica. Una tarea prioritaria que no altera la hoja de ruta de una dirección deportiva que tiende a apostar por el talento en edades tempranas para abaratar costes. Con Mikel González a la cabeza, la cantera bilbaína está persiguiendo un fichaje desde Osasuna. Hablamos de Sergio Nuin.

Tal y como avanzan los compañeros de Diario de Navarra, el Athletic Club tiene en su radar desde hace tiempo a un prometedor lateral rojillo al que se le atribuye una gran proyección. En edad cadete, capitán de la selección navarra sub 16 y familia directa de César Azpilicueta, defensor del Sevilla FC.

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Quién es Sergio Nuin, canterano de Osasuna que quiere fichar el Athletic

La citada fuente afirma que el Athletic ya ha trasladado su primera oferta al entorno del futbolista. Un movimiento que ha puesto en alerta a Osasuna, que trata en los últimos días de evitar la salida de un proyecto de lateral en el que hay muchas esperanzas puestas. Nacido en Barañáin en 2010, Sergio Nuin Azpilicueta es el sobrino de César. De casta le viene al galgo.

El defensor acumula siete años en Tajonar. Durante este periplo, Sergio ha ido creciendo hasta despuntar este curso llamando así la atención de la entidad bilbaína. Pese a la oferta existente, Osasuna confía en calmar la situación y ya ha iniciado conversaciones para retener a su canterano.

Además, este cadete tiene una vinculación futura con la entidad rojilla que comenzará en el próximo mes de junio. No obstante, al ser menor de 16 años, aún no puede contar con contrato profesional, por lo que no sería un gran escollo para el Athleitc.

El pasado mes de febrero, el nombre de Sergio Nuin comenzó a sonar en el altavoz nacional a través de una confesión sobre su tío César Azpilicueta en los canales de la Real Federación Español de Fútbol: "Siempre intento hablar con él. Es una buena persona que aconseja bien mentalmente y futbolísticamente, además juega en mi posición".