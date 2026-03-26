Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 12:10h.

Considerado un ídolo en Osasuna, comparte una charla con un joven futbolista

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BizkaiaDesde la llegada de Mikel González, el Athletic Club tiene muy definida su política de fichajes, tanto para el primer equipo como en cantera. La captación del talento en edades tempranas para abaratar costes y adelantarse a otros competidores más importante es clave. Además, la entidad rojiblanca cuenta con una red de clubes convenidos que facilitan los aterrizajes de nuevos futbolistas a Lezama. Hasta en Pamplona, para sorpresa de Pipa Gancedo.

En una interesante charla concedida al medio Osasuna1920.com, el ídolo rojillo ha reflexionado sobre las maniobras del Athletic en territorio navarro. El argentino se ganó a El Sadar pese a militar un par de temporadas en Osasuna.

A partir de ahí, el que fuera centrocampista continuó con su camino. Esta es la razón por la que Pipa Gancedo quedó muy sorprendido con el testimonio de un joven futbolista pamplonés que milita actualmente en el Oberena.

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Pipa Gancedo no entiende las maniobras del Athletic

El argentino expone la situación que vivió en la citada entrevista: "Pasó algo curioso. Fui a la farmacia con mi madre, y allí, un nenito chiquito al que vi con pinta de jugar a la pelota, le digo: tú tienes pinta de futbolista. Mira, tú tienes que jugar, cómo le pegas... Empezamos a hacer curioso y le pregunto: ¿Dónde juegas? Y me dijo: 'En el Oberena, es filial del Bilbao'".

Una respuesta que sorprendió a Pipa Gancedo: "No me cayó. Estamos en Pamplona... ¿Cómo filial del Bilbao? Viene a raíz de esto. Osasuna tiene que tener los mejores jugadores y los filiales de estos equipos que hay un montón. Me llamó la atención. Después me terminé sacando fotos". Aún poniéndole un tono jocoso al asunto, Gancedo lanzó una reflexión final tras su entrañable charla con el joven canterano: "Los chiquitos tienen que venir todos a Osasuna, ¿viste?".