Asís Martín 07 ABR 2026 - 15:12h.

El domingo, ante el Villarreal, será el quinto jugador de LaLiga en activo en alcanzar los 400 partidos

Yeray desvela el gesto de Iñaki Williams y el vestuario en Getafe: "Estamos el uno para el otro"

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BilbaoAunque es un alivio que la jueza haya archivado aquella querella, está claro que no estamos viviendo una campaña precisamente gloriosa en las filas del Athletic Club de los hermanos William Arthuer. El mediático Nico ha sufrido con esa pubalgia de la que ha regresado en el campo del Getafe tras dos meses de baja, mientras que el hermano mayor, Iñaki, tampoco ha permanecido ajeno al rosario de lesiones que ha triturado este curso a la plantilla de Ernesto Valverde.

Recientemente, Iñaki Williams no pudo acudir a la convocatoria de Ghana, que por cierto ha despedido a su entrenador a pocos meses del Mundial norteamericano, pero lo cierto es que tampoco está dando grandes números (salvo en asistencias) como león. Pero sí que no para de jugar el capitán y lo completa con que tiene siempre grandes gestos, el representado de Félix Tainta, tanto con la masa social como con los compañeros del vestuario.

El Villarreal solo ha ganado en una de sus últimas 13 visitas a Athletic en San Mamés, fue hace seis años

Así lo atestiguaba el central Yeray Álvarez, quien volvía después de una sanción de UEFA de 10 meses por un caso de dopaje, al que cedió la capitanía para enfrentarse a los azulones de José Bordalás este pasado domingo: "El detalle lo ha decidido Iñaki, llevamos los dos toda la vida juntos, con momentos buenos y malos, estamos el uno para el otro y hoy ha decidido cederme la capitanía; es un detalle más, se me acaban las palabras de agradecimiento" significó el 'Titán' de Barakaldo.

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Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, será el quinto jugador en activo de LaLiga en alcanzar 400 partidos...

Iñaki Williams tendrá la oportunidad de convertirse el próximo domingo frente al Villarreal CF en el estadio de San Mamés en el quinto futbolista actualmente en activo en LaLiga en alcanzar la cifra de 400 partidos en Primera División.

Por delante del capitán del Athletic Club figuran tan solo en ese ránking histórico Antoine Griezmann (557/Atlético de Madrid), Dani Parejo (550/Villarreal), Koke Resurrección (513/Atlético de Madrid) e Iago Aspas (411/Celta).

Durante esta temporada, se han convertido en centenarios 4 leones: Iñigo Ruiz de Galarreta (123), Aitor Paredes (121), Unai Gómez (111) y Mikel Jauregizar (100).

En cuanto al club bilbaíno, el mayor de los hermanos Williams será el séptimo futbolista en jugar 400 partidos ligueros con la camiseta rojiblanca y llegará así a los 503 oficiales que le ubican en la octava posición histórica por detrás del Txopo Iribar (614), Oscar de Marcos (573), Iker Muniain (560), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Markel Susaeta (507).