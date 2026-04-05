Asís Martín 05 ABR 2026 - 15:25h.

Julen Guerrero y el motivo de no apostar por Iraola o Íñigo Pérez: "Alguien que no se case"

El central vizcaíno venía de cumplir una sanción de 10 meses sin poder jugar al fútbol

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BilbaoHa sido más largo que un parto pero finalmente el jugador del Athletic Club Yeray Álvarez ha podido disfrutar del brazalete de capitán, de unos minutos -y hasta de la titularidad- una vez cumplida su sanción de 10 meses impuesta por la UEFA debido a un caso de dopaje por la ingestión en su domicilio de un crecepelo de su pareja, según había explicado el propio futbolista de Barakaldo en una rueda de prensa.

Ernesto Valverde, al que ya tan solo le quedan ocho partidos para concluir su tercera etapa en el conjunto bilbaíno, le dio sus minutos al veterano central rojiblanco en la visita al Getafe CF del hoy sancionado José Bordalás en el Coliseum de este domingo durante la jornada 30 de LaLiga EA SPORTS. Se ve que le ha visto entrenar con buenas condiciones pese a no poder jugar.

El jueves 2 de abril se le había dado el placet legal para poder ser alineado, aunque desde el 2 de febrero ya se entrenaba en Lezama junto a sus compañeros tras un breve periodo de trabajo que hubo de interrumpir con el CD Derio de Iker Muniain.

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Valverde sobre el retorno de Yeray: "Yo creo que todos estábamos ansiosos porque llegara este momento. Han sido 10 meses muy largos porque es un jugador muy importante para nosotros desde muchos puntos de vista"

Se acabó el calvario de Yeray en la recta final de la temporada del Athletic Club: ha sido titular en Getafe

Curiosamente, Ernesto Valverde contará ahora en breve con cinco centrales 'oficiales' en su nómina (Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yeray, Aitor Paredes y Unai Egiluz) cuando el curso 2025-26 ha sido un auténtico sinvivir en ese sentido. Teniendo que pasar por esa zona vital de la zaga vizcaína 'nombres parche' como Iñigo Lekue o Yuri Berchiche aparte del central navarro del Bilbao Athletic Iker Monreal.

Pero lo importante es que Yeray, quien por cierto acaba contrato el próximo 30 de junio y en pleno proceso electoral de Jon Uriarte Uranga no hay noticias aún sobre su futuro, ha podido por fin volver a sentirse futbolista en activo con unos minutos ante los azulones madrileños, justo el rival ante el que había jugado su último partido oficial.

Ha hecho pareja en el eje de la zaga con Aymeric Laporte, cayendo Daniel Vivian al lateral derecho como en la semifinal de Copa en Anoeta en detrimento de Jesús Areso e Iñigo Lekue, ya que Gorosabel está lesionado. Ha sido su primera acción un despeje de cabeza, ha hecho lo que ha podido hasta que fue cambiado en el 63' por Jesús Areso pasando Vivian al central. Ha ejercido de capitán y ha experimentado su lógica toma de sensaciones con el balón. En el 1-0 se ha visto superado por el centro al área vasca.