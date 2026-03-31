Jon Uriarte juega ya su partido electoral e inicia la caza de avales entre los socios del Athletic

Gonzalo Arroita pone el acento en 3 'unicornios': el Txingurri, Galarreta e Iñigo Vicente

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BilbaoDicen que segundas partes nunca fueron buenas. No acierta el refrán en el caso de Iñigo Ruiz de Galarreta en el Athletic Club. Y en el caso de Ernesto Valverde, segundas fueron buenas y terceras, mejores. En eso ha superado casi hasta a la saga de 'El Padrino' de Francis Ford Coppola. Permítanme tirarme la bilbaínada aquí esta semana en ElDesmarque Bizkaia.

De Valverde se ha dicho casi todo. Y casi todo es poco. Leí hace poco el dato de que si este año también vamos a entrar al final en Europa serían ocho clasificaciones de diez temporadas con el 'Txingurri' al mando en el banquillo. No hay más preguntas, señoría.

Ernesto Valverde ha sido clave para la buena marcha del mandato de Jon Uriarte...

Y si se me permite, también para que tal mandato fuera posible. En la zozobra electoral que vivió la candidatura de Uriarte Uranga con aquel episodio del director deportivo mexicano (Carlos Aviña), al que luego no ha ido mal en su carrera (en el AS Mónaco), apareció el puerto seguro que siempre es Ernesto Valverde Tejedor.

Quien por cierto, ya puso calma tras la tormentosa segunda temporada de Marcelo Bielsa en Bilbao...

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Me gustaría que la bifurcación de los caminos de Ernesto y el Athletic no sea definitiva, porque aunque tal vez no sea un especialista en redes sociales, Big data y Transfermarkt, etc... da confianza que se ocupe de algo que nos es tan querido como el Athletic.

Menos se ha hablado de Iñigo Ruiz de Galarreta en el Athletic Club

Y como en el caso de Valverde, tal vez no sea casualidad. El no necesitar reconocimiento, incluso el huir del mismo, suele ser símbolo de fortaleza. Y en esta sociedad de la búsqueda del "like" a toda costa, eso es aún más de valorar.

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Ello no quita para reconocer que la llegada de Galaxy, en la segunda temporada del mandato de Uriarte, dio un salto de calidad al Athletic. Organizó, recuperó, hizo circular el balón rápido y bien, haciendo que buenos jugadores del Athletic pasaran al rango de superfiguras.

Deberían repartir sus locos honorarios con Galarreta, que no está ni mucho menos entre los mejor pagados de la plantilla. Por cierto, como Unai Simón, que debía cobrar un euro más que el mejor pagado de la tropa rojiblanca. Pero esto merece capítulo aparte.

El historial de lesiones, de destinos, de esfuerzo, de superación, de reinvención y un largo etcétera más, de Iñigo Ruiz de Galarreta, no sólo es modélico, sino parte fundamental de los éxitos del Athletic.

Como lo es su entrega este año, al límite de su resistencia.

Es también un ejemplo de que no tiene por qué ser malo que un jugador joven rompa su vínculo con Lezama y se haga futbolista y gladiador por esos mundos de Dios. Galaxy, como Aritz Aduriz y como otros tantos volvieron mejores a casa.

Como lo es ahora el derioztarra Iñigo Vicente Elorduy, al que no comprendo fuera del Athletic, cuando está siendo líder en goles más asistencias, y también lo ha sido en recuperaciones con el Racing de Santander en la LIGA HYPERMOTION.

Puede que te tengas que gastar un dinero en volver a traerles, pero tampoco es gratis ni barato llenar Lezama de inciertos talentos con suculentas recompensas.

Ojalá Ruiz de Galarreta recupere frescura este verano y vuelva a dar al Athletic esa circulación que da a los compañeros el margen justo para ser mejores. Se lo agradecerán los hermanos Williams, y Oihan Sancet y Alex Berenguer y Guru.

Y nosotros.

.- Por Gonzalo Arroita Berenguer, Abogado y urbanista