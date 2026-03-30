Asís Martín 30 MAR 2026 - 10:30h.

Tiempos nuevos, tiempos que no sean salvajes

Quiere seguir presidiendo el Athletic Club durante los próximos cuatro años

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BilbaoEl empresario bilbaíno Jon Uriarte Uranga fue elegido en 2022 como el 33 presidente de la historia del Athletic Club tomando el relevo de Aitor Elizegi y su idea es mantenerse en ese puesto cuatro años más, más allá de la marcha de pilares importantes de su primera etapa en el sillón de Ibaigane o de la del laureado entrenador Ernesto Valverde del banquillo de San Mamés.

Uriarte ha oficializado este lunes su candidatura con el objetivo de "dar continuidad al proyecto iniciado en 2022 y consolidar los avances deportivos, económicos y sociales alcanzados en este periodo" expone en una nota hecha pública. Junto a él, la candidatura presentada ante el club incluye a ocho miembros más de la Junta Directiva saliente: Jon Salinas, Xabi Álvarez, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua y Josetxu Urrutia.

A esta lista "se sumarán en las próximas semanas otros directivos y directivas de la Junta Directiva saliente y nuevos socios y socias con trayectorias profesionales y vitales diversas para reforzar capacidades, renovar ideas y ampliar el conocimiento dentro del órgano de gobierno del club" aduce.

Jon Uriarte quiere estar 8 años al frente del Athletic Club

Uriarte, presidente del Athletic Club desde junio de 2022 tras imponerse con una amplia mayoría a las candidaturas encabezadas por Ricardo Barkala e Iñaki Aretxabaleta, opta a la reelección en 2026 "con la voluntad de renovar la confianza de las y los socios en un momento que considera clave para el futuro del club. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer y mejorar", ha señalado.

“Nos presentamos con humildad, con autocrítica y con ambición. Queremos seguir construyendo un Athletic Club fuerte, competitivo, atractivo y fiel a sus valores”

"Hace cuatro años, cuando entramos en el Athletic, teníamos una grandísima ilusión, pero ninguna experiencia dentro del mundo del fútbol profesional", subraya Uriarte. "Ahora volvemos a pedir el aval con aquella misma ilusión, pero con el conocimiento y la experiencia adquiridos y con la responsabilidad de mantener a nuestro club en las cotas deportivas y económicas más altas, donde debe estar por la calidad y el compromiso de su afición, de sus jugadores y jugadoras y cuerpos técnicos y, sobre todo, por nuestro modelo único en el mundo del fútbol y por nuestra historia centenaria".

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"¿Hay margen de mejora? Por supuesto. Por eso nos presentamos. ¿Se podrían haber hecho cosas mejor? Sí, sin duda. Por eso también nos presentamos: para corregir, mejorar y avanzar con más fuerza"

En el ámbito deportivo, Uriarte ha destacado que "han sido cuatro años muy bonitos para los athleticzales. Gracias a la afición, a los jugadores y a Ernesto Valverde, hemos vuelto a ver la Gabarra surcando la ría 40 años después tras conquistar la Copa del Rey, hemos competido de nuevo al máximo nivel europeo y hemos recuperado una mentalidad ganadora que refuerza el atractivo del Athletic para que el talento vasco siga apostando por nuestro proyecto frente a otras ofertas".

En el plano económico, el expresidente ha destacado la evolución positiva del club durante estos 4 años. “Llegamos en un contexto de gran incertidumbre y con un balance en pérdidas y hoy el Athletic presenta una situación económica saneada, con superávit y una estructura más sólida que nos permite afrontar el futuro con garantías", ha explicado.

Desde el punto de vista social, Uriarte ha puesto en valor "el fortalecimiento del vínculo con la masa social. Completamos la grada de animación - Herri Harmaila, hemos trabajado para acercar el club a sus socios y socias, mejorar la experiencia en San Mamés y reforzar el sentimiento de pertenencia, que es uno de los mayores activos del Athletic".