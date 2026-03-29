Carta abierta a Hugo Rincón y Patxi Salinas

Amenazar a Jon Uriarte y desmerecer a Ernesto Valverde es no ser Athletic

El autor jarrillero hila las vidas cruzadas entre el lateral navarro y el técnico de San Adrián

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BilbaoEs surrealista lo de Hugo Rincón. Se lo pusiste en bandeja a Ernesto Valverde, o al Athletic Club, o tal vez a Valverde y el Athletic... Lo pones en un pedestal, o en bandeja, o a huevo, a punto de caramelo, que no son lo mismo pero todo es igual... Tú te pronunciaste. Y tu voz se perdió, como si de tu boca no hubiera salido ninguna palabra sobre el auténtico valor del lateral derecho de Valtierra.

Se ficha a Jesús Areso por 12 millones de euros del CA Osasuna. Y cuando Hugo Rincón se hace fuerte en Montilivi, y hasta se marca a sí mismo, o sea al Athletic, el Athletic reacciona, como si en verdad nunca hubiera creído en la valía de nuestro jugador.

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Hugo Rincón se suma al cine de terror con el lateral derecho este curso en el Athletic Club

Se le cede, grave error; se gasta una millonada para traer de vuelta a su paisano Areso; el tomatero Iñigo Lekue irrumpe de repente para desbancar a dos titulares... y es Andoni Gorosabel el que termina siendo el lateral derecho para Ernesto Valverde. Una locura.

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No entiendo nada. Y nadie dentro del área deportiva sale a la luz para explicarnos qué es verdad, y qué mentira; donde reside la virtud, dónde, tanta carencia que ha convertido el lateral derecho en una posición en la que tu habrías marcado diferencias.

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Algún día me tendrás que sacar de mi error, o ratificar mi acierto... Aquella final de juveniles previa a la Final de la Copa...

Un Patxi Salinas con el pelo rapado que imperaba en el centro de la defensa. Cuando el puesto de libero le permitía al más talentoso de los dos centrales darle salida al juego con una elegancia suprema.

Fue entonces que te conocí. A no ser que nos hubiéramos enfrentado en algún partido de pretemporada jugado con el Portu en Lezama.

.- Por Kuitxi Pérez, Periodista y exjugador del Club Portugalete