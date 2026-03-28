Asís Martín 28 MAR 2026 - 15:39h.

No hay gabarra esta temporada en Bilbao, pero 'más cornás' da el hambre

Que el Athletic fuera ADN Athletic le pedían al Athletic: ¿Qué son 42 puntos?

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BilbaoHasta el propio Mikel Vesga ha comentado que "entrar en Europa no salvaría" la temporada 2025-26 del Athletic Club, aunque al menos si la haría un pelín menos, digamos, viscosa. Lo cierto es que la décima campaña de Ernesto Valverde al mando, la cuarta de su tercera etapa en el conjunto de San Mamés, ha salido generalmente muy torcida, con múltiples lesiones, bajas formas alarmantes de peso pesados y, por tanto, resultados flojos en las cuatro competiciones disputadas.

Pero mientras se está la espera de que acabe el parón de selecciones y de que los leones vuelvan a la carga con la jornada 30 de LALIGA EA Sports, enfrentándose nada menos que a un disparado Getafe CF de José Bordalás, el baqueteado aficionado athleticzale al menos ya puede celebrar dos títulos menores en esta campaña. No, no dan para gabarra, pero para qué devolverlos...

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Nico Williams está a la espera de volver, probablemente en Getafe

Por un lado, el Athletic Club ha sido distinguido con el premio al mejor contenido publicado en redes sociales en 2025, un galardón concedido por LaLiga entre los 42 equipos de Primera y Segunda División que reconoce la "creatividad, el impacto y la capacidad narrativa de los clubes en el entorno digital".

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En esta ocasión, la distinción ha premiado la campaña de contenidos digitales ejecutada por el Athletic con motivo de la renovación hasta el año 2035 de Nico Williams que -de momento- no se ha podido festejar en exceso por esa pubalgia que le ha lastrado.

Oihan Sancet pasa de ciervo a lince en los tapetes

Y además Oihan Sancet, el otro hijo pródigo, que tan solo se pudo estrenar en la última jornada con un gol en jugada tras acumular dos desde el punto de penalti en toda LaLiga, se ha llevado un torneo de póker celebrado en la capital vizcaína. 3.600 euros a la buchaca para el 'Ciervo' de Mendillorri que ojalá muestre en este final de curso los síntomas apuntados ante el Real Betis de Manuel Pellegrini el pasado domingo en San Mamés.

En fin, tomémoslo todo esto con sentido del humor, veremos si al final la escuadra de Valverde puede despedir al 'Txingurri' con un nuevo viaje al viejo continente, y estemos atentos a la convocatoria para el partido de Butarque, ya que es factible que regresen hombres como Nico Williams, Maroan Sannadi, tal vez Aitor Paredes y, sobre todo, de forma ilusionante el central Yeray Álvarez tras cumplir ya sus 10 meses de sanción de la UEFA por un dopaje por crecepelo. Sin duda, el año se las ha traído en Bilbao…