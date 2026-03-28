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No hablamos de estatuas ante San Mamés ni tampoco de cuentas electorales, sí de un número... "Diga cuarenta y dos". Una 'salida' muy de Jose Iragorri. Una petición muy bien traída de 'Hoss', colocando al Athletic Club en la consulta del otorrinolaringólogo. El líder del 'Oye Cómo Va' de la 'Popu', el alma que el Athletic tenía viajando en las ondas.

Preocupado, cómo no, por la temporada errática de los leones, dirigidos, por cuarta temporada consecutiva, por Ernesto Valverde, el hombre, templado y tranquilo, que fotografiaba a los leones desde que, contando seis meses, en la casa de sus padres, sita en Vitoria-Gasteiz, le fuera regalada una maquina de época con motivo de su nacimiento.

38 puntos tiene el Athletic Club. Noveno en la tabla.

Con 29 marca la salvación el Elche CF de Eder Sarabia, equipo en decadencia luego de haber desafiado al poder en los inicios de la competición. No nos desviemos. Somos Athletic. Athletic gu gara. El que tanto prometía de salida con sus tres de tres. O sea, nueve. Nada se sabía, por entonces, de que nuestro "Unique in the world" habría de pagar un precio muy alto por enfrentarse a cuatro competiciones.

El precio estipulado del que pretende ir a fuego, jo ta ke, Rock and roll, e incluso lo que existía "in the days before rock rock and roll". Y era el dolor. El que provoca el crear y morir en el intento. El de combinar varios estilos y no dar con la tecla. Fue entonces que empezaron a caer jugadores a chorramortero.

Alguien, cuyo nombre oculta, lo había soñado y se lo calló. De las vacas gordas del pasado a las flacas del presente. De las espigas doradas a las famélicas. Hasta ocho hombres se derrumbaron víctimas de la plaga enviada por el que en las alturas hilvana. Y con una media de cinco bajas se vio obligado Ernesto Valverde a conformar sus onces de salida. La gente, sin embargo, no reparaba en hándicap tan evidente.

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Que el Athletic fuera Athletic le pedían al Athletic. Como si con la camiseta y un número en el dorsal fuera suficiente.

Se desplomaba el equipo. Se desplomó. Ante tan injusta indignación del Universo Athleticzale se vio obligado a salir a la plaza pública el presidente. "Diga cuarenta y dos, señor Uriarte". "42 puntos, cuanto antes, ese es el desafío inminente, luego, San Mamés dirá hasta donde puede llegar el equipo".

Valverde, que llevaba jornadas con el miedo en el cuerpo, ratificó la exigencia de su superior. Finalmente, fue Iñigo Lekue el que dijo "cuarenta y dos" sin que la voz le temblara.

Y llegados a esa meta son iguales los que viven de sus manos y los ricos. Ante tales declaraciones, la gente montó en cólera. UEFA quería. UEFA exigía. Un ejercicio de soberbia en toda regla. Como si en la primera década de este siglo no hubiera existido un 'Bienio Negro'. Como si ser uno de los tres equipos que no había padecido descenso le librara a la institución de todo mal. Cuarenta y dos, sin embargo...

Meta que, cuanto antes sea superada, le permitirá al equipo afrontar empresas mayores. Mirar hacia atrás, para ver cuán de cerca o de lejos cabalgan los enemigos. O, mejor, no mirar. Afrontar cada partido como si fuera aquella final frente al Levante UD en San Mamés. El testarazo impecable de Igor Gabilondo marcando una distancia imposible de superar. Recuerdo el estrecho abrazo, dos cuerpos en uno, con la mujer cuya cara no recuerdo, cuya voz se me olvidó.

Cinco temporadas después, finalizado el partido de vuelta frente al United de Ferguson, me volví, tras las rejas una mujer del Manchester, nos miramos, le regalé mi bufanda del Athletic, "Thank you" me dijo con las lágrimas de sus ojos. Unique in the world. Athletic gu gara, Geu gara Athletic. El del 'Bienio Negro', el de la 'limpia constructiva' de Caparrós, la UEFA de Marcelo Bielsa que me hizo enloquecer.

Y ahora que el Athletic, probada su fe con ocho lesionados y cinco bajas por partido, nos pide comprender la tesitura y arrimarnos, junto a él, al sol que más calienta para elongarnos en la tabla hasta los cuarenta y dos puntos, seamos humildes, y generosos. Fue Miguel Ángel Revilla el que, en la tele, me sorprendió con un trozo de canción del trovador antiguo de San Antonio de los Baños.

Ahora que, como anunció el humanista José Marti, la zarpa imperialista de un presidente canalla y perturbado amenaza a la Cuba de Sierra Maestra y Santiago, ha llegado el momento de escuchar, de escucharnos, porque "Ese hombre", que es el Athletic, y somos tod@s, "que por sus hechos es alabado tanto, se cuide de sí, se cuide de él solo, porque el mismo don que lo levantó puede ahogarlo en lodo".

"42 puntos", Jon Uriarte; "42 puntos", Txingurri; "42 puntos", Lekue. Bat nator zuekin. Y si la liga nos ofrece un panorama más amplio, "Lepoan hartu" tanto lesionado. "Lepoan hartu tanto segi Aurrera!!

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete