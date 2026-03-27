Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 15:33h.

Aymeric Laporte repasa la actualidad del Athletic

Unai Simón condena las amenazas a Jon Uriarte por su cargo en el Athletic: "Actos de borregos"

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El Athletic Club está afrontando el parón internacional con varios protagonistas de actualidad, como Nico Williams ante su regreso a los entrenamientos, Ernesto Valverde por su salida del club y Jon Uriarte tras reconocer las amenazas sufridas en los últimos tiempos. Temas sobre los que ha hablado una voz autorizada del vestuario como Aymeric Laporte, concentrado con la Selección Española en busca de su segundo Mundial.

En una entrevista con Marca, el central ha valorado estas noticias como el adiós del Txingurri, para el que ha tenido palabras de agradecimiento y elogio al saber que será su última temporada en el club bilbaíno: "Son muchos años en el Athletic. Superar lo que ha hecho será muy complicado. Sólo palabras de agradecimiento porque siempre ha confiado en mí".

Sobre Nico Williams, que ha vuelto este mismo viernes a los entrenamientos con el grupo en el Athletic, Aymeric Laporte confía en que pueda recuperarse y acompañarle en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México: "Esperemos que sí. Primero tiene que estar bien con el Athletic y luego ya se verá".

En el caso de las amenazas de Jon Uriarte, el zaguero hispano-francés confirma que en el vestuario son conscientes y las condena por "respeto": "Nos ha llegado. No estamos directamente involucrados, pero sí indirectamente. No podemos aceptar que gente así perturbe el fútbol. Hay que respetar al profesional".

Aymeric Laporte, asentado en el Athletic tras su paso por Arabia

Aymeric Laporte está totalmente afianzado ya como central titular del Athletic junto a Dani Vivian una vez superada su última lesión, tras la que acumulando nueve partidos consecutivos disputando los 90 minutos. El pasado mes de septiembre, tras los problemas con su inscripción, se incorporó de nuevo a la disciplina rojiblanca tras regresar desde el Al Nassr en una salida "complicada" pero tras la que puede celebrar el estar más cerca de su familia.

"En Arabia ha habido de todo, aprendizaje. No me expandiría más. Salí de ahí difícilmente, fue un fichaje complicado al Athletic. La vuelta ha sido espectacular. A nivel de resultados nos está costando, pero tenemos posibilidades de acabar bien. Estoy muy contento por mi familia, por estar más unidos", reconoció el zaguero.