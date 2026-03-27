El plan de Nico Williams con su vuelta al Athletic junto a otros cuatro jugadores

Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 13:01h.

Nico Williams se ha ejercitado con el resto de sus compañeros

El calendario, otro elemento que agita la lucha por Europa: partidos directos, factor campo y los grandes

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El Athletic Club se ha despedido de la semana de entrenamientos durante el parón internacional con una sesión de entrenamientos en Lezama en la que Nico Williams ha sido el principal protagonista. El atacante se ha ejercitado por primera vez junto al resto de sus compañeros desde que paró para recibir un nuevo tratamiento para su pubalgia y vislumbra ya su regreso a los terrenos de juego junto a otros cuatro futbolistas a punto de reaparecer.

"¡Nico Williams vuelve a entrenar con el grupo! Gran noticia para comenzar el viernes. Un merecido recibimiento… ¡y a trabajar!", escribió el club bilbaíno en sus redes sociales junto a un vídeo del pasillito de collejas que ha recibido el navarro al pisar el césped por parte del resto de futbolistas de la plantilla disponibles.

El internacional español no juega desde el pasado 11 de febrero, cuando el Athletic cayó ante la Real Sociedad en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Nico Williams forzó para llegar a este encuentro y, tras él, entre todas las partes implicadas decidieron que lo mejor era parar y pasar por otro tipo de recuperación que le ayudase a estar listo para el tramo final de la temporada y el Mundial.

Nico Williams, de vuelta junto a otros cuatro jugadores

En total son seis partidos los que se ha perdido el extremo, que mira ya al siguiente encuentro tras el parón, ante el Getafe en el Coliseum, en el que podría disponer ya de algún minuto. Allí, Ernesto Valverde podría recuperar a cinco futbolistas de una tacada, contando los tocados y un Yeray Álvarez que ya ha finalizado su sanción y también se ha reincorporado a los entrenamientos para pillar la forma física.

Junto a Nico Williams y Yeray, también podrían tener minutos de nuevo viendo los progresos en su recuperación los otros lesionados junto a Beñat Prados, el único descartado para el duelo en el sur de Madrid. Aitor Paredes regresará tras no haber llegado a tiempo para el duelo ante el Betis mientras que Unai Egiluz podría entrar en su primera convocatoria de la temporada y Maroan Sannadi también podría estar disponible de nuevo varios meses después.