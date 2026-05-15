Los árbitros denuncian a Florentino Pérez tras sus acusaciones de “corrupción sistémica”

eldesmarque.com 15 MAY 2026 - 17:22h.

El Comité de Competición deberá decidir ahora si abre procedimiento

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Nuevo frente abierto en el fútbol español. La asociación arbitral AESAF ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición contra Florentino Pérez por las duras declaraciones realizadas hace unos días contra el colectivo arbitral.

Según informó MARCA, los árbitros consideran que las palabras del presidente del Real Madrid CF suponen una grave acusación pública y solicitan la apertura de un expediente disciplinario.

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La denuncia de los árbitros contra Florentino Pérez

La reacción arbitral llega después de que Florentino Pérez hablara de un supuesto: “Enriquecimiento ilícito”, “robo de títulos” y “corrupción sistémica”.

Unas declaraciones que han provocado un enorme malestar dentro del colectivo arbitral y que AESAF considera dañinas tanto a nivel profesional como personal.

Tal y como explicó el redactor de ElDesmarque, José Galindo,, los árbitros solicitan:

La apertura de un expediente disciplinario.

Una indemnización por daños morales y profesionales.

Una rectificación pública por parte del Real Madrid.

El conflicto entre el Real Madrid y los árbitros sigue creciendo

La tensión entre el Real Madrid CF y el estamento arbitral atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Las declaraciones de Florentino Pérez se producen además en plena polémica arbitral durante el tramo final de temporada.

Desde el entorno arbitral consideran que se han cruzado líneas rojas con acusaciones muy graves hacia el colectivo, mientras que desde el madridismo continúan denunciando decisiones arbitrales que consideran perjudiciales para el club.

Ahora será el Comité de Competición quien estudie la denuncia presentada por AESAF y determine si existe motivo para abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente madridista.