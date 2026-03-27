Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 07:17h.

Álex Baena, la sanción de Fede Valverde y sus pocos minutos con el Atlético de Madrid: "Puede afectar"

Tilda de "salseo" la respuesta del Atlético en las redes

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El pasado miércoles, el Comité de Competición hizo oficial la sanción de un partido para Fede Valverde por su expulsión frente al Atlético de Madrid tras una entrada sobre Baena. La acción generó mucha polémica por la decisión del colegiado, pero las críticas llegaron después de otra de las jugadas clave del fin de semana. Sancet, en su partido frente al Betis, cometió una falta idéntica que fue redactada en el acta de la misma forma y que conllevó un castigo distinto.

""En el minuto 77, el jugador Valverde Dipetta, Federico Santiago, fue expulsado por el siguiente motivo: por dar una patada a un adversario sin estar a distancia de ser jugado, empleando un uso excesivo de la fuerza", rezaba el acta del derbi madrileño. Palabras idénticas a las que acompañaron la expulsión de Sancet frente al Betis.

La diferente vara de medir ha puesto de nuevo en alerta al mundo del fútbol, que no cree lo sucedido. Primero ante las dudas por expulsar a Fede debido a dicha acción. Segundo, por no sancionar de la misma forma dos acciones idénticas en la misma jornada. Durante El Partidazo de Cope se analizó el asunto en profundidad con el exjugador colchonero Mario Suárez.

La crítica de Mario Suárez

El exfutbolista no tuvo problemas en dar su opinión sobre lo sucedido y criticar al estamento arbitral por sus decisiones. "Parece salseo, un poquito de todo. Usar sus canales para decir esto.. yo lo que no entiendo es que si está redactado.. Se complican ellos solos, si está redactado de la misma manera por qué la sanción es diferente. Viene un poco de esta rivalidad. Nos quejamos de la presión que se le mete a los árbitros en ciertos momentos, son los que más difícil lo tienen. Han estado mucho tiempo callados los clubes, o todos menos uno y ahora cada uno usa sus armas y herramientas. Mientras no pase de ahí", sentenció.