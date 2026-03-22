Asís Martín 22 MAR 2026 - 20:33h.

El Athletic se va al parón de selecciones a falta de 9 partidos para acabar la temporada con Ernesto Valverde

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BilbaoNo siempre se llega un partido en San Mamés en el que el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Athletic Club inicie su canto de despedida. Gran parte de los ojos de los aficionados rojiblancos estaban posados este domingo sobre los hombros de Ernesto Valverde Tejedor, el 'Txingurri', que apenas dos días antes había anunciado en un escueto vídeo que al final de temporada dejará por tercera y última vez el banquillo bilbaíno.

Pues oye, como si no hubiera pasado nada, ni un ruido, ni un gesto ya que los andaluces venían de jugar el jueves, estaban rotados y el Athletic se fue al descanso con un cómodo 2-0 con los goles de Dani Vivian y Oihan Sancet para acabar sufriendo pero ganando (2-1) con los que ya suman 38 puntos.

No estaba Valverde en el centro de los focos, algo que no le suele gustar pero él mismo ha elegido los tiempos "en un año diferente al ser electoral", mientras que el Athletic regresaba este domingo a La Catedral para medirse al Real Betis de Manuel Pellegrini, en otro partido importante y con el presunto reto de afianzarse entre los candidatos a Europa ante un rival que quiere entrar en la UEFA Champions League vía la quinta plaza... Eso aparte de darle una buena despedida al técnico de Viandar de la Vera criado en Vitoria-Gasteiz.

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'Roll over Beethoven' es un conocido éxito de 1956 del cantante y guitarrista Chuck Berry. La letra de la canción trata del deseo de que el Rock and Roll y el Rhythm and Blues sustituyan a la música clásica

San Mamés tiene 4 partidos más para entonar la última despedida de Ernesto Valverde del Athletic Club

Acompañado de Jon Aspiazu y su cuerpo técnico, Valverde ha tirado una vez más de su papel con las alineaciones para apuntar cosas en la banda con un bolígrafo que... ¿acabará en el Museo de San Mamés tal vez? Desde luego va a ser una de sus imágenes icónicas durante los partidos en esta tercera etapa amén, por supuesto, de las de la Gabarra Athletic por la ría de Bilbao o sentado en el autobús con el 'Txopo' José Ángel Iribar y la 25ª Copa en sus manos.

"No es el momento aún de pensar cosas, son los últimos partidos pero nuestro nivel de concentración y de necesidad de puntos se lo lleva todo. Necesitábamos ganar como fuera, estamos para ganar y no para homenajes"

Lo ha pasado mal el míster que incluso anulaba los dos últimos cambios previstos, iban a entrar Adama Boiro y Urko Izeta, pero al final salieron Robert Navarro, que estuvo fantástico, y Nico Serrano logrando dejar los 3 puntos en Bilbao.

Gran amante de la música y guitarrista con una banda en sus ratos libres, a Valverde y su Rock and Roll se les echará más de menos con el tiempo, ya que la distancia permitirá ver su legado con más perspectiva sobre todo a los cortoplacistas que creen que el Athletic no debe tener esos dientes de sierra que le han acompañado en los últimos 50 años y van en su peculiar ADN.

Por apuntar a los lectores de ElDesmarque, al equipo vizcaíno le quedan por jugar en Bilbao los duelos ante el Villarreal CF de Marcelino García Toral (12-04), el CA Osasuna, Valencia CF y por último frente al RC Celta de Vigo de Claudio Giráldez.