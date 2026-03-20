"A él le gusta la música, el cine y la fotografía, no los chirridos estridentes"

Compartir







Es evidente que a un tipo tan avispado, experto y conocedor de los tiempos como Ernesto Valverde no se le escapaba un detalle a la hora de cerrar su tercera etapa en el Athletic Club. El técnico de Viandar De la Vera, siempre atento analista del momento y del entorno, tenía muy claro que los malos resultados son los que dictan la vida de los entrenadores y, por ello, dijo recientemente que “cuando ganas la Copa dos millones te apoyan, pero cuando pierdes estás muy solo”.

Aparte de listo, Valverde es alérgico a la bronca. Siempre ha sido un gran apagafuegos en las salas de prensa y nunca he llevado bien las críticas, las divisiones o el runrún de la grada y las redes sociales. Cualquiera que le conozca mínimamente, sabía que en este clima iba a ser casi imposible que quisiera seguir aunque la junta directiva se lo pidiera. A él le gusta la música, el cine y la fotografía, no los chirridos estridentes.

PUEDE INTERESARTE Jon Uriarte denuncia amenazas de radicales: encapuchados y cartas intimidantes por su cargo en el Athletic

Esta temporada que nacía ilusionante para nada ha sido un camino de rosas. Uno de los capitanes, Iñigo Lekue, comentaba esta misma semana en su comparecencia en Lezama, que “estamos en una campaña en la que prácticamente no hemos tenido alegrías pese disputar cuatro competiciones” y también dejó un detalle. Que Ernesto Valverde ya les había avisado en la caseta de que “iba a ser un año difícil y que no iba a dejar de recalcarnoslo constantemente. Al final, es el que más sabe de todos los que estamos aquí”.

En esa coyuntura, el adiós del Txingurri era un secreto a voces en Bilbao, aunque faltaba la confirmación. Curiosamente, llega a dos días de un importante partido ante el Real Betis en San Mamés, teniendo en cuenta que todavía hay expectativas europeas, aunque bastante ilusorias, y que los equipos de abajo están realmente cerca, aunque no sea por peligro de descenso. Eso sí que es raro…

Pero en un año electoral, ya que acaba la legislatura de Jon Uriarte Uranga con el que le ha unido un gran vínculo, el técnico y el presidente rojiblancos separan sus caminos.

Es hora de agradecer al entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Athletic el volver a sacar la gabarra 40 años después, aparte de ganar una supercopa al Barça de Leo Messi o firmar dos clasificaciones para la Champions League de las tres que tiene la entidad vizcaína.

Ahora comenzará el runrún sobre su posible sustituto, con nombres como los de Andoni Iraola, Iñigo Pérez, Claudio Giráldez o incluso algún mister extranjero de postín que quiera dar un electroshock en Bilbao, como lo dieron Luis Fernandez, Jupp Heynckes o Marcelo Bielsa.

Yo soy uno de los que le echará de menos. Me gusta Valverde para el Athletic y me gusta el Athletic para Valverde. Pero es cierto que la vida son etapas y que en el conjunto bilbaíno no se puede cambiar medio vestuario en los mercados veraniegos e invernales. Hay que arar con estos bueyes y generalmente es más fácil cambiar al arriero.