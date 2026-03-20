Asís Martín Álvaro Borrego Bilbao, 20 MAR 2026 - 10:16h.

Los dos equipos llegan inmersos en la eliminatoria de octavos de la Europa League

El Betis firma una increíble remontada ante el Celta y se mete en la final de la Copa del Rey Juvenil

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El Athletic Club y el Real Betis balompié se enfrentan este domingo en el estadio de San Mamés, en partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS, el último antes del parón de Semana Santa tras el que se empezará a afrontar el tramo final y definitivo de la temporada.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Ernesto Valverde como Manuel Pellegrini.

La posible alineación de Valverde

El Athletic se ha metido en un verdadero fregado después de acumular dos derrotas consecutivas ante los conjuntos catalanes, FC Barcelona y Girona. La escuadra de Ernesto Valverde acumula por primera vez en su historia 20 derrotas en sus primeros 42 partidos oficiales, a una derrota tan solo del máximo en una única temporada.

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Las sensaciones no son nada buenas ya que el equipo lleva tres partidos consecutivos, dos de liga y uno de copa, sin meter un solo gol y encima no ha dejado la portería a cero en LALIGA desde el encuentro ante el Atlético de Madrid del 6 de diciembre.

Ernesto Valverde recupera para el partido ante los heliopolitanos al centrocampista bilbaíno Alex Rego -tras su sanción- y al bermeano Unai Gómez, pero cuenta con las bajas de Nico Williams, que ya está muy cerca de volver, de Aitor Paredes, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, aparte del central Yeray Álvarez que sigue sancionado por la UEFA hasta el 2 de abril.

El once titular del domingo en San Mamés, podría estar formado por Unai Simón bajo los palos; con Andoni Gorosabel o Jesús Areso en el lateral derecho, Dani Vivian y Aymeric Laporte como centrales, con Yuri Berchiche en el lateral izquierdo; en el centro del campo harían pareja Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar; por delante, una triple media punta con Iñaki Williams en la banda derecha, Oihan Sancet en el centro y Alex Berenguer escorado en la izquierda; quedando la punta de ataque para el donostiarra Gorka Guruzeta.

Los que puede alinear Manuel Pellegrini

El Real Betis, gracias al triunfo frente al Panathinaikos, viaja a Bilbao después de haber cortado la racha de cinco consecutivos sin conocer la victoria y con el imperativo de ganar para mantener la quinta plaza. El equipo parece comenzar a ver la luz al final del túnel, dado que el regreso de Sofyan Amrabat ha supuesto todo un soplo de aire fresco para la plantilla. Manuel Pellegrini no podrá contar con los lesionados Gio Lo Celso ni Isco Alarcón, al que espera tras la Semana Santa. Será este el último compromiso antes de marcharse al parón.

El técnico podría dar descanso a jugadores como Aitor Ruibal, que lo ha jugado todo durante la última semana, e incluso a Sofyan Amrabat, que recién sale de lesión.

El Betis podría salir con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Junior; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Ez Abde y Cucho Hernández.