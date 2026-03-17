Asís Martín 17 MAR 2026 - 13:05h.

Hasta 4 jugadores del Athletic Club pueden perderse la jornada 30 en Getafe

Orejas tiesas en el Athletic que aspira a tener más retornos que el de Unai Gómez ante el Betis en San Mamés

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BilbaoDice Nico Williams el extremo internacional del Athletic Club -quien aún espera su regreso a los terrenos de juego- en su cuenta privada de Instagram que "si quieres ver el arcoíris tienes que aguantar la tormenta". Y en esa tesitura de chaparrón se mueve la escuadra de Ernesto Valverde que afronta este domingo en San Mamés la visita de un equipo de rango europeo, el Real Betis Balompié del chileno Manuel Pellegrini, en la jornada 29 de LALIGA EA Sports.

No ruedan bien las cosas por Bilbao, con el equipo sin terminar de arrancar en sensaciones y, sobre todo, en puntos, con lo que la visita del conjunto sevillano se convierte en una verdadera amenaza poco antes del parón de selecciones en el que La Roja de Luis de la Fuente cobrará presencia de nuevo pese al fiasco de la Finalissima contra Argentina.

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No parece que desde Lezama de momento haya grandes novedades salvo el regreso de Unai Gómez, casi milagroso después del fuerte susto que dio con su hiperextensión de la rodilla en el partido perdido ante el FC Barcelona de Hansi Flick en la catedral, y también la del centrocampista bilbaíno Alejandro Rego que ha cumplido su partido de sanción en la derrota ante el Girona FC de Míchel Sánchez en Montilivi.

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Hay 4 jugadores apercibidos en el Athletic Club y 2 en el Real Betis: Antony y el Chimi Ávila

Seguramente sean las únicas incorporaciones ante los heliopolitanos salvo que haya una repentina alegría con Nico Williams o con el delantero vitoriano Maroan Sannadi, pero lo que está claro es que el cuerpo técnico deberá lidiar con la posibilidad de perder otros futbolistas de cara al invite siguiente al del parón, el que tendrá lugar en Butarque ante el Getafe de José Bordalás, ya metidos en el mes de abril.

Las tarjetas amarillas acosan al Athletic Club en el tramo final de LALIGA

Hasta cuatro futbolistas rojiblancos están ahora mismo en capilla, como se suele decir, pendientes de ver o no una cartulina que pudiera pararles en seco. Se trata del central Aitor Paredes, del centrocampista, Inigo Ruiz de Galarreta, el rey de las tarjetas en el vestuario de Athletic, ya que está cerca de cumplir su segundo ciclo de amonestaciones, y de dos que se han incorporado a última hora a esta fiesta: Alex Berenguer y el ‘Ciervo de Mendillorri’ Oihan Sancet, que es sin duda uno de los grandes expedientes X de esta aciaga temporada bilbaína.