Entre los 25 más valiosos, sólo cuatro no son de Real Madrid o Barcelona

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Transfermarkt ha actualizado los valores de mercado de todos los jugadores de LaLiga EA Sports. Y como es habitual, el Real Madrid y el FC Barcelona protagonizan la clasificación, con hasta 21 futbolistas entre los 25 más valiosos. Una tabla en la que apenas hay tres jugadores del Atlético de Madrid y sólo uno del Athletic Club, los únicos clubes que consiguen codearse con los dos colosos.

Jugadores más valiosos de LaLiga EA Sports

La zona alta de la clasificación sigue igual: Kylian Mbappé y Lamine Yamal son los dos futbolistas más valiosos del campeonato con 200 millones de euros cada uno. En el tercero puesto sí hay novedades: Jude Bellingham pierde 20 millones y sale del podio, que lo completan ahora Vinícius y Pedri con 150 millones de valor cada uno. El inglés desciende al quinto puesto con sus 140 millones en esta nueva actualización.

Fede Valverde (120) aparece en sexta posición y Fermín López (100) ocupa la séptima, protagonizando este último una enorme subida desde los 70 a los 100 millones de euros.

El primer jugador que no está ni en Real Madrid ni en el Barça es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid está valorado en 90 millones de euros, 10 millones menos que en la última actualización. El top 10 lo completan Arda Güler (90 millones) y Raphinha, empatado este último con Cubarsí (80 millones).

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Real Madrid y Barcelona dominan la lista

El Real Madrid domina esta particular clasificación de Transfermarkt con 12 jugadores entre los 25 más valiosos de LaLiga EA Sports. Le sigue el FC Barcelona con nueve futbolistas, mientras el Atlético de Madrid aporta a tres jugadores y el Athletic, a uno.

Tchouaméni tiene un valor de 75 millones, seguido de Huijsen, Koundé y Alexander-Arnold con 65 millones cada uno. A continuación aparecen Pablo barrios, Carreras y Dani Olmo con 60 millones, Balde con 55 millones y Nico Williams, Rodrygo y Ferran Torres con 50 millones cada uno. El top 25 lo cierran Mastantuono y Álex Baena, quienes han perdido valor y se han quedado en 45 millones.