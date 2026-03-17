El valor de Thiago Pitarch estalla de la mano de Arbeloa en el Real Madrid

Celia Pérez 17 MAR 2026 - 08:31h.

El mediapunta sextuplica su valor de mercado

Thierry Henry se rinde a Thiago Pitarch: “Quizás si me pongo su camiseta, me ayude a recuperar el pelo”

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La llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo ha traído consigo la apuesta por la cantera del Real Madrid. De su mano, y ante las numerosas bajas que plagan el vestuario blanco, los más jóvenes se están abriendo paso. Muestra de ello es el último partido ante el Elche, que el equipo encaró con diez bajas dejando un once con el que acabó goleando 4-1 y que fue integrado por siete canteranos. Las sensaciones son buenas, pero si hay un protagonista que destaca sobre el resto de Thiago Pitarch.

A bases de buenas actuaciones, el mediapunta se ha ganado un hueco en el once de Arbeloa. En lo que va de marzo lo ha jugado todo, siendo titular en los partidos de LALIGA frente a Getafe, Celta y Elche, y en el de Champions League frente al Manchester City. Todo ello después de haber dejado buenas sensaciones tras haber tenido minutos en los duelos frente al Benfica. Las numerosas bajas merengues le abrieron la puerta al futbolista de Fuenlabrada, al que Arbeloa conocía bien del Castilla, y este no se ha amilanado ante el salto de categoría a sus 18 años.

Un salto exponencial que ha permitido también multiplicar notablemente su valor en el mercado. Y es que Thiago Pitarch, según Transfermarkt, ha pasado de tener un valor de 3 millones de euros en diciembre de 2025 a, nada más y nada menos, que 20 millones de euros en marzo de 2026. Una revalorización estratosférica que viene de la mano de su protagonismo en el primer equipo.

Fue en el 2023 cuando llegó al Real Madrid procedente de la cantera del Leganés, pero no ha sido hasta ahora donde ha conseguido explotar y colocar su nombre entre los conocidos de la cantera del filial blanco. Pitarch vive una época dulce y los números le avalan.