Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 16:44h.

Lesión en el sóleo con un tiempo estimado de 2-3 semanas

Tira y afloja del Barcelona con Víctor Muñoz, las dudas de Osasuna y la postura del Real Madrid

Compartir







El CA Osasuna no podrá contar con Víctor Muñoz para el duelo ante el FC Barcelona, pero dentro de la preocupación inicial hay un mensaje claro de tranquilidad: su presencia en el Mundial no corre peligro.

El extremo rojillo sufre una dolencia en el sóleo, una lesión siempre delicada, aunque el cuerpo técnico confía en que no vaya a más.

Lesión con cautela, pero sin alarma

El técnico Alessio Lisci rebajó el ruido generado en las últimas horas y dejó claro el escenario: “Siendo el sóleo, es muy difícil hacer previsiones. Puede estar la semana que viene o puede que no vuelva”.

Eso sí, también lanzó un mensaje optimista: “Lo normal es que vuelva antes de que termine la temporada”.

La previsión apunta a entre dos y tres semanas de baja, aunque en el club no quieren asumir riesgos innecesarios.

La ausencia de Víctor obliga a replantear el ataque de Osasuna para el partido en El Sadar. Sobre la mesa aparecen varias alternativas: Raúl Moro, Kike Barja o Abel Bretones. Incluso no se descarta un cambio de sistema sin extremos puros.

Lisci fue claro: no se forzará al jugador salvo necesidad extrema.

Con Osasuna a solo dos puntos de los puestos europeos, todo dependerá de cómo evolucione la clasificación en las próximas jornadas.