Nacho Donado pide a Luis de la Fuente esperar a los lesionados: "Se lo han ganado"

Fran Fuentes 27 ABR 2026 - 17:01h.

El margen de un mes y los dos primeros partidos del campeonato da oxígeno de cara a llamar a futbolistas entre algodones

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Queda menos de un mes para que se conozca la lista final de la Selección Española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano. El 25 de mayo se publicará la convocatoria definitiva, que primero se marchará de gira para preparar dicha competición con varios partidos amistosos. En este sentido, el más allá de ciertas dudas por rendimientos concretos, la incógnita está en varios de los futbolistas lesionados. Y es que jugadores como Mikel Merino, que sigue recuperándose, Fabián Ruiz, que aún no encuentra el punto físico óptimo, amén de Lamine Yamal, Rodri Hernández o Pablo Barrios, son dudas legítimas de cara a la relación de jugadores que acudirán al campeonato.

En este sentido, Nacho Donado, colaborador de ElDesmarque, espera que Luis De la Fuente sea comprensivo de cara a su convocatoria final. Y es que algunos de los jugadores tocados o que llegan más justos tienen crédito suficiente como para que la Selección Española les espere. Así lo ha expresado en ElDesmarket, el videopódcast sobre el mercado de fichajes que puedes seguir aquí, a través de Mediaset Infinity.

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"Sí, falta gente. A ver, yo en estos casos esperaría, porque creo que se han ganado el beneficio de esperarles. Es verdad que te queda un mes, pero... aún así yo les esperaría. Creo que se lo han ganado. Y creo que además los jugadores que sí que están disponibles y que son de los habituales, me ofrecen tantas garantías que digo, bueno, me lo puedo permitir. En cierto modo, a ver, hay un límite físico. Si físicamente no pueden estar estos jugadores, pues lo que tú has dicho", asegura Donado.

En este sentido, el colaborador cree que hay opciones de sobra en el centro del campo si se diera el caso de tener que prescindir de alguno: "Están los Gavi, Fornals... hay un relevo. Hay ciertos jugadores que, bueno, se pueden reconvertir. Baena ha podido ir un poquito más para allá. Puede cambiar a lo mejor el rol de Grimaldo, que es un jugador que en Leverkusen juega mucho más arriba. Hay recambios, pero sobre todo lo que hay es garantías. No te preocupas tanto por el fantástico nivel de todos estos. Marcos Llorente, Nico González en el Manchester City lo está haciendo muy bien. O sea, hay muchos jugadores y es por eso que, bueno, uno está en cierto modo tranquilo", reflexiona.

Del mismo modo, el hecho de que los dos primeros partidos sean contra Cabo Verde y Arabia Saudí da cierto margen extra a que jugadores importantes se recuperen plenamente. En este sentido, Rafa Máinez, presentador del programa, es claro y conciso: "Mira, Nico González, que no ha ido todavía, Fornals y Gavi... Si no ganan el cerro de campo a Arabia Saudí, yo me atrevo a decirlo, Nacho: que se vuelvan", sentencia. Y es que la gran calidad de España en el centro del campo, según entiende nuestro presentador, es como para ganarle a la gran mayoría de selecciones del mundo.