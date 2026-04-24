Jorge Morán 24 ABR 2026 - 00:01h.

El mediocentro encadena varias lesiones

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Rodrigo Hernández no pasa por su mejor momento. Aunque poco a poco vuelve a convertirse en el jugador que consiguió el Balón de Oro hace dos temporadas, el futbolista del Manchester City no levanta cabeza con las lesiones. La más grave fue la rotura del ligamento cruzado, pero en las últimas semanas ha vuelto a dar el susto en una acción que preocupó a Pep Guardiola. Todo ello mientras es seguido muy de cerca por un Real Madrid que sueña con su fichaje.

Y a las puertas de un Mundial, Rodri quiere llegar en el mejor estado posible. Algo que él mismo reconoció durante una entrevista en el programa de Premier Corner, de DAZN, que cuenta con una gran carga de partidos, lo que está afectando negativamente a su cuerpo.

Rodri necesita parar por las lesiones

"O paramos o no llego a los 32...", comenzó diciendo en los micrófonos de DAZN sobre el bienestar que necesita para recuperarse. Unas palabas que preocupan mucho sobre su evolución. "Hay que saber dosificar, porque el cuerpo tiene un límite y todos tenemos una fecha de caducidad", explicó el mediocentro nacido en Madrid.

Un desgaste físico que comenzó hace dos temporadas, después de su victoria con España. "Cuando acabo esa Eurocopa que ganamos, yo tenía un desgaste muy grande de 5-6 años seguidos llegando a fases finales de todo", desveló.

"Más que a nivel físico, a nivel mental no sabía cómo encararlo en los años siguientes por el desgaste", añade el futbolista español que, pese a las lesiones, ha logrado recuperarse poco a poco. "Toqué el cielo, llegué a lo máximo casi que podría haber llegado y fue un momento que utilicé para cargar pilas y oxigenarme", apunta el futbolista español, quién será una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente paa el Mundial 2026.