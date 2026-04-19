Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 23:04h.

Rodri se marchó con dolores del City-Arsenal

Guardiola mantiene la calma con Rodri Hernández y el Real Madrid: "Conozco las intenciones"

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El Manchester City ha superado este domingo al Arsenal por 2-1 en el Etihad para poner al rojo vivo una Premier League en la que ya depende de sí mismo. Todo son buenas noticias para los de Pep Guardiola, en una racha espectacular sólo interrumpida por la eliminación en Champions League ante el Real Madrid pero los problemas físicos de Rodri Hernández han hecho contener la respiración a más de uno.

El mediocentro dejó la mala noticia de la tarde al tener que salir del terreno de juego con dolores en la ingle en el tramo final de la victoria citizen. Tras acabar el encuentro, en sala de prensa, el técnico del City dejó en el aire la vuelta del futbolista a los terrenos de juego, lo que ha hecho saltar las alarmas ante los recientes problemas físicos del jugador.

"No sé cuánto tiempo estará fuera Rodri. Ha sido en la ingle, creo que dijo el doctor pero veremos. Le haremos pruebas esta noche o mañana", declaró Pep Guardiola en sala de prensa sobre el futbolista que lidera al Manchester City en la búsqueda del triplete con la Premier League, la FA Cup y la EFL Cup ya conseguida... y a menos de dos meses de jugar el Mundial como uno de los capitanes de la Selección Española.

Rodri sufrió una grave lesión de rodilla a inicios de la 24/25, poco antes de recibir el Balón de Oro, y logró regresar en los últimos partidos de la temporada con el City. Sin embargo, en esta campaña, comenzó sin estar al 100% y sufrió una nueva lesión en el muslo en octubre que le dejó fuera hasta 2026 para regresar jugándolo todo ya que apenas se ha perdido un partido más por sanción.

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Pep Guardiola, de la lesión de Rodri a la victoria clave del Manchester City

"Estoy feliz porque ahora hemos recuperado la esperanza y tenemos opciones hasta el final. Lo vamos a intentar. Pero es difícil poder controlar todo porque estamos cansados", declaró también Guardiola, que destacó que el equilibrio mostrado y el alto nivel del encuentro jugado en el Etihad es una buena proyección de la liga inglesa.

El técnico español destacó las virtudes del Arsenal. "Son muy agresivos, muy buenos en los duelos y de los más competitivos que me he encontrado en mi carrera. Hasta ahora el Arsenal es el mejor equipo, pero mantenemos la posibilidad de luchar hasta el final. No creo que el Arsenal esté en una mala racha. En la Copa de la Liga fuimos mejores y esta vez estuvimos muy bien. Son competitivos, pero nosotros también", añadió.

"Ha sido con ocasiones para los dos. Han tenido oportunidades y nosotros también. En este tipo de partidos son los pequeños detalles los que marcan la diferencia", dijo Guardiola, que ensalzó el nivel alto de ambos equipos: "Equipos buenos, entrenadores de primer nivel y jugadores de alto nivel en los dos equipos. Nos conocemos mucho y sabíamos de la velocidad que tienen y su poder a balón parado. Cuando concedemos saques de esquina o faltas son mejores y esa era la gran amenaza al final".

El técnico del Manchester City recordó que el Arsenal todavía es líder: "La realidad es que solo hay un partido de distancia. Son líderes de la competición con una diferencia de un gol en el global. Hay que celebrarlo y disfrutarlo y aprender de lo bueno que hemos hecho, pero sin perder de vista nuestro objetivo. Esto sigue y nos enfrentamos al Burnley".