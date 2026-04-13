Saray Calzada 13 ABR 2026 - 09:03h.

Pep Guardiola ha sorprendido con el motivo por el que el City ha mejorado en las últimas semanas

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El Manchester City está teniendo una temporada algo irregular. Fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de la Champions cuando parecían favoritos. Tras eso, se impusieron al Arsenal en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra y ahora les queda luchar por la FA Cup y la Premier League. En los últimos partidos han sufrido una mejoría, sobre todo en cuanto a sensaciones. Tras la victoria ante el Chelsea en Stamford Bridge, Pep Guardiola explica el motivo.

Un periodista le preguntó a qué se debía este impulso que ha dado el equipo y el técnico catalán sorprendía con su respuesta: "El Sol". Dejó a todos los periodistas perplejos ante tal afirmación y se dispuso a explicarla. "No, no estoy bromeando. En Manchester, nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el sol, honestamente. El ánimo es mejor...", dijo al respecto.

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El sol es un tema muy recurrente en los últimos tiempos y cada vez está más presente en la vida de los deportistas como Marcos Llorente que es un firme defensor de la exposición solar y ha generado varias polémicas con ello.

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Guardiola y la mentalidad del City

Guardiola no solo habló de este condicionante meteorológico sobre la mejoría de su equipo. Cree también que la cuestión está en la mentalidad. "Uno de los secretos que hemos tenido como club, como organización, es que después de un éxito, otro, otro... fuimos lo suficientemente humildes o tranquilos para decir: 'Vale, ¿qué tenemos que hacer para seguir estando ahí arriba?'. Eso es lo más difícil. Ganar una o dos veces, está bien. Pero durante nueve años, estar ahí todo el tiempo excepto la última temporada, eso define toda la estructura...", comentó al respecto.

El City está a seis puntos del Arsenal en la Premier y en la próxima jornada tienen un duelo directo por el título. Los de Arteta jugarán entre semana un partido de Champions y habrá que esperar para ver si este encuentro contra el Sporting de Portugal les pasa factura contra los de Guardiola.