Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 13:52h.

El incidente ocurrió cuando dominaba el encuentro con dos sets de ventaja

Rafa Jódar aclara la polémica por su empujón a una recogepelotas en Roland Garros: "No la he tocado"

Compartir







Novak Djokovic protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada en Roland Garros. El tenista serbio, que acababa de colocarse con una ventaja de dos sets a cero frente a Joao Fonseca, mostró su enfado con un cámara que le seguía demasiado de cerca durante un cambio de lado.

Un gesto de frustración en pleno partido

El incidente se produjo cuando Djokovic se dirigía hacia su banquillo tras uno de los descansos del encuentro. La cercanía de un operador de cámara terminó por colmar la paciencia del serbio, que reaccionó de forma visible y lanzó un mensaje contundente: "¡Por Dios, dejen espacio!"

La escena no tardó en viralizarse y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la tercera ronda del torneo parisino.

Un Roland Garros especialmente exigente para Djokovic

La reacción llega en un contexto de máxima exigencia para el campeón serbio. En los últimos días, Djokovic también dejó imágenes llamativas por las duras condiciones climáticas y el desgaste físico acumulado durante el torneo.

PUEDE INTERESARTE Sinner queda eliminado de Roland Garros y allana el camino a Jódar

Además, tras superar a Fonseca, dejó una reflexión que generó preocupación entre los aficionados al ser preguntado por futuras participaciones en Roland Garros, alimentando las dudas sobre cuánto tiempo más seguirá compitiendo al máximo nivel.

Lo más llamativo es que el enfado llegó cuando Djokovic parecía tener el encuentro controlado. El serbio había ganado los dos primeros sets ante Joao Fonseca, pero el brasileño terminó protagonizando una remontada histórica para imponerse en cinco mangas tras casi cinco horas de partido.