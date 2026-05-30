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En la Selección lo tienen claro con Javi Guerra: "Seguro que en el futuro es un fijo"

Javi Guerra habla de la selección española
Javi Guerra, en el grupo de apoyo a la Selección Española. Valencia CF
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ValenciaJavi Guerra acaba el año con la flechita para arriba. El centrocampista ha sido elegido entre los nueve futbolistas que harán de apoyo a la Selección Española en su preparación para el Mundial. Se queda a las puertas de la cita de Estados Unidos, pero muy cerca ya de la élite cuando sólo tiene 23 años, el futuro en clave Valencia CF y en clave selección es esperanzador y así lo ha explicado en Valencia David Gordo, mano derecha de Luis De La Fuente, seleccionador español sub 21 y uno de los valedores para que Javi Guerra esté dónde está.

David Gordo
David Gordo. Valencia CF
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El vaticinio de David Gordo sobre Javi Guerra

El estadio de Mestalla celebró el 9º Clínic de Escoles VCF y contó con la presencia del seleccionador español sub 21, David Gordo. El técnico de ‘La Rojita’ habló, entre otras cuestiones, de la presencia de Javi Guerra en la lista de jugadores de apoyo de la Selección Absoluta para preparar el Mundial 2026. "Javi Guerra es un futbolista que ha estado en las categorías inferiores de la selección, un jugador con un talento descomunal, con un futuro tremendo todavía porque es muy joven. Ahora va a estar en esa lista de jugadores que van a estar los primeros días de la concentración con la selección absoluta, pero que seguro que en el futuro será un fijo porque tiene calidad y ganas de ser jugador", indica David Gordo, que sabe que Guerra está en los planes de Luis De la Fuente a corto y largo plazo.

Javi Guerra con el Valencia CF
Javi Guerra con el Valencia CF. Valencia CF
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"Hay que destacar no solo su valía como futbolista, sino también los valores que tiene como persona y es algo que la Academia del Valencia Club de Fútbol se nota que lo trabaja con todos los jugadores porque cuando vienen allí a la selección siempre son un ejemplo para todos. Contentísimo de que Javi esté ahí y ojalá dentro de poco sea un fijo en la selección absoluta", conclyó

El seleccionador estuvo en Mestalla dónde presentó el modelo de juego de las categorías inferiores de la Selección Española y destacó el buen hacer de la Academia VCF, que esta temporada ha batido récord de internacionalidades con 30 jugadores convocados con España y otros países lo que hace que 1 de cada 7 jugadores de la Academia VCF en edad seleccionable ha sido llamado con sus respectivas selecciones. 

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