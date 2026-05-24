David Torres 24 MAY 2026 - 13:10h.

"Yo nunca me iría de Mestalla, pero es la vida también, todo evoluciona"

Javi Guerra entra en la prelista de Luis De la Fuente para el Mundial

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ValenciaJavi Guerra, jugador del Valencia CF, fue el mejor en la victoria ante el FC Barcelona (3-1) que se ha disputado este sábado en el Camp de Mestalla, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga 2025-26. El de Gilet acaba en un estado de forma superlativo. Tres goles y tres asistencias en el último mes de competición le han valido para entrar en la prelista de la Selección Española y para reencontrarse con una afición que le adora. Guerra, que ha dicho que "yo no quiero dejar Mestalla" pero hay que ir hacia adelante en la vida y "mejorar" sabía que, no obstante, no era un día para celebrar. No en vano, la victoria fue insuficiente para que el equipo acabe en Europa

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“Tenemos un sabor de boca agridulce. Lo que estaba en nuestra mano lo hemos hecho. La suerte de resultados externos no ha caído de nuestra mano. Este partido debe servirnos para darnos cuenta de que podemos competir contra cualquiera. No sé si el mejor o no, pero a todo un Barça podemos competirle, siempre y cuando nos dejemos todo en el campo y luchemos por el equipo", ha dicho en la radio oficial.

Mestalla y la segunda vuelta

En ese sentido, Javi Guerra ha asegurado que ha sido clave la reacción en la segunda vuelta. "Está claro que la reacción del equipo ha sido buena, como dices, en la segunda vuelta, pero también viene de la primera vuelta que no ha sido la primera vuelta que todos esperábamos y nada, como dices, pues creo que de ahí hay que sacar lo positivo y encararlo bien para el año que viene"

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Pensando en esa próxima temporada en la que será la última aquí en el camp de Mestalla, le preguntan y Javi Guerra explica: "Te diría que por Mestalla tenemos que dejárnoslo todo. Mestalla es, al menos para mí, un campo especial. Yo nunca me iría de Mestalla, pero es la vida también, todo evoluciona. Así que, la temporada que viene, despedirse de Mestalla como debe, dejándolo todo.

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Ir al Mundial, un sueño

Para acabar su charla y su temporada, Javi Guerra sueña despierto con ir al Mundial de Estados Unidos, Mexico y Canadá. "Todo lo que está en mi mano creo que lo he hecho. Está claro que el nivel de la selección española, sobre todo en mi posición, es muy alto, pero bueno, como he dicho, es un sueño de niño, de cualquier jugador que llegue a Primera División y, si por alguna de aquellas surge la llamada, pues estaré encantado y orgulloso de representar a mi país".