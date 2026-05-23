David Torres 23 MAY 2026 - 20:15h.

La policía tuvo que cargar y recibió lanzamiento de todo tipo de objetos

Miles de valencianistas marchan y se manifestan contra Peter Lim: "Sobran los motivos"

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ValenciaEn los prolegómenos del Valencia CF - FC Barcelona se han producido varios enfrentamientos es entre un sector de la afición valencianista, donde habitualmente se ubica la Curva Nord, y la policía nacional que velaba por la seguridad del encuentro.

Todo ha comenzado inmediatamente después de la llegada de los autobuses de los equipos al estadio. Primero, la policía ha des desviado el del Barcelona para evita incidentes y después, cuando ha llegado el del Valencia, en la mencionada zona (esquina de la Avenida de Suecia con la Plaza de la Afición) se han encendido bengalas negras y naranjas.

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¿Qué ha sucedido?

Una vez pasado los jugadores y ya dentro de Mestalla, en la zona señalada se ha empezado a disolver la gente rápidamente. La Policía Nacional ha acudido al sitio y han empezado a correr decenas o cientos de aficionados, como se ve en el vídeo superior. La policía Nacional ha presionado la zona y después parte de los aficionados que se habían retirado, han vuelto a su sitio y se han encarado con la policía. Ha habido lanzamiento de todo tipo de objetos, sillas, botellas, de vidrio y de plástico hasta el punto que las fuerzas de seguridad se han retirado para reagruparse. La situación solo ha podido restablecerse cuando la policía, ya reagrupada (alrededor de 50 funcionarios así como media docena de jinetes) ha amenazado con cargar contra los manifestantes y han empezado las carreras haciéndolos huir del centro de la Avenida de Suecia.

Antes, manifestación y marcha pacífica contra Peter Lim

Cabe recordar que estos incidentes llegan después de la manifestación convocada por Libertad VCF que ha reunido a varios miles de personas que han marchado de forma pacífica desde el ayuntamiento hasta Mestalla en los preonegones del partido para protestar contra Peter Lim, la directiva, los políticos y la gestión del club.