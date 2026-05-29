El favorito del Rayo Vallecano para sustituir a Íñigo Pérez en el banquillo

Joaquín Anduro 29 MAY 2026 - 19:35h.

Jagoba Arrasate es el favorito para sustituir a su pupilo Íñigo Pérez

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Este viernes, Íñigo Pérez ha confirmado de manera oficial su salida del Rayo Vallecano en una rueda de prensa conjunta con Raúl Martín Presa después de la histórica final de la Conference League y con todas las informaciones situándole en el Villarreal. Sin el pamplonica, el club de la franja se ha puesto manos a la obra para elegir a un sustituto y el favorito es Jagoba Arrasate, sin equipo tras su destitución hace unos meses en el Mallorca.

Según informa Matteo Moretto, el técnico de Berriatua sería el encargado de seguir la estela de Andoni Iraola y el propio Íñigo con esa escuela del norte que está maravillando por toda Europa con los Unai Emery, Mikel Arteta, Xabi Alonso... Tras dirigir en la máxima categoría a la Real Sociedad, Osasuna y Mallorca, la siguiente plaza del vasco podría ser Vallecas.

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Raúl Martín Presa y David Cobeño han buscado a un entrenador que pudiera seguir con el camino marcado por Íñigo Pérez durante los dos últimos años y medio con esa final de Leipzig ante el Crystal Palace como techo. Por su parte, Arrasate destacó sobre todo en Osasuna llevando al conjunto navarro a la segunda final de Copa del Rey de su historia.

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Los elogios cruzados entre Jagoba Arrasate e Íñigo Pérez

Jagoba Arrasate e Íñigo Pérez coincidieron como entrenador y pupilo, respectivamente, en el Numancia y Osasuna y el ya extécnico del Rayo hablaba así sobre el que fuera su mentor antes del último duelo en el que se enfrentaron en LALIGA EA Sports: "Con Jagoba he pasado muchos años y a la vista está que con él y su cuerpo técnico alcancé mi mayor nivel. Sin ser excelso, no estuvo mal. Mi agradecimiento porque es muy importante en mi carrera profesional. De hecho, ahora puedo usar los conceptos que adquirí con él".

También Arrasate ha tenido palabras de cariño hacia Íñigo, como ejemplo en sus palabras de la campaña pasada sobre el conjunto vallecano: "Es un equipo de autor. Un equipo que tiene esas señas de identidad del entrenador. Es un equipo humilde pero súper ambicioso, que defiende hacia adelante, que va a por los partidos, es un equipo dinámico y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Está haciendo una grandísima temporada".