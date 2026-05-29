Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 15:23h.

Defendió que el equipo fue perjudicado arbitralmente

Revolución en el Rayo Vallecano con las salidas de Iñigo Pérez y ocho jugadores más

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Raúl Martín Presa compareció en la despedida de Íñigo Pérez dejando un discurso cargado de reivindicación, ambición y promesas de crecimiento para el Rayo Vallecano. El presidente rayista aseguró que el club necesita nuevas infraestructuras para seguir creciendo y llegó incluso a comparar al equipo vallecano con Rocky Balboa tras perder la final de la Conference League.

“Yo decidí callar”

Martín Presa comenzó haciendo balance de una temporada que calificó como “de matrícula de honor”.

El presidente explicó que llevaba meses evitando aparecer públicamente porque entendía que era lo mejor para el club: “Desde el mes de febrero hasta la injusta sanción a Isi no había concedido ninguna entrevista, considerando que era lo mejor para la entidad”.

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El dirigente rayista defendió además que el equipo habría vuelto a Europa de no haber sido perjudicado arbitralmente: “La hubiésemos conseguido si no nos hubieran perjudicado tanto los árbitros”.

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La comparación con Rocky Balboa

Uno de los momentos más llamativos de la comparecencia llegó cuando Martín Presa utilizó a Rocky Balboa como metáfora del momento que vive el Rayo: “Somos como Rocky Balboa, que cayó en su primer combate”.

El presidente aseguró que la derrota en la final de la Conference League no debe verse como un fracaso, sino como el inicio de un crecimiento mayor para el club.

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Lejos de conformarse con lo conseguido, Martín Presa lanzó un mensaje ambicioso sobre el futuro del Rayo: “Tenemos una espina clavada que es no traer la Conference y vamos a intentar volver a una final”.

El dirigente dejó claro que el objetivo del club pasa por seguir creciendo deportiva y económicamente.

El gran problema del Rayo: las infraestructuras

Martín Presa insistió en varias ocasiones en la necesidad urgente de mejorar tanto el estadio como la Ciudad Deportiva: “El Rayo necesita infraestructuras, queremos crecer”.

El presidente explicó que muchas instalaciones del club están completamente obsoletas: “Hablamos de instalaciones de hace 50 años”.

También reclamó un estadio más moderno y con mayor capacidad para responder al crecimiento social del club: “Necesitamos un campo que pueda meter a esas 27.000 personas”.

El máximo dirigente del Rayo considera que el club ya tiene una masa social comparable a equipos históricos del fútbol español: “Queremos poder mirar a la Real Sociedad, Sevilla o Deportivo de tú a tú”.

Además, defendió el trabajo de la entidad durante estos últimos años: “Somos solventes y muchos jugadores quieren venir a un club que paga religiosamente”.

El adiós de Íñigo Pérez

La rueda de prensa también sirvió para confirmar oficialmente la salida de Íñigo Pérez del banquillo rayista.

Martín Presa reconoció que intentó convencerle para seguir: “Le ofrecí un contrato largo”.

Y no escondió la admiración que siente por el técnico: “Las cotas que ha alcanzado Iñigo no las ha alcanzado nadie”.