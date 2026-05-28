La comunión del Rayo Vallecano y su afición pese a la derrota: cánticos en el hotel y homenaje a Óscar Trejo

Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 11:07h.

El Rayo Vallecano estuvo acompañado por su afición tanto en el estadio como a la llegada al hotel

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El Rayo Vallecano regresó a su hotel de concentración pasada la medianoche después de perder la final en un partido muy igualado y cargado de tensión hasta los últimos minutos. El conjunto madrileño rozó el título de la Conference League durante gran parte del encuentro, pero terminó cayendo ante el Crystal Palace en un desenlace cruel que dejó muy tocada a la plantilla. A pesar de la decepción, el equipo recibió un apoyo masivo de su afición nada más llegar al hotel.

Cientos de seguidores esperaban en los alrededores desde horas antes de la llegada del autobús. Entre bengalas, bufandas y banderas, los aficionados transformaron la tristeza en una muestra de orgullo hacia los jugadores. Los cánticos de “¡Rayo nunca se rinde!”, “¡Orgullosos de vosotros!” y el tradicional “¡A las armas!” acompañaron la entrada de la expedición rayista, en un ambiente de emoción y reconocimiento al esfuerzo realizado durante toda la final.

Óscar Trejo, el más buscado

Varios futbolistas tuvieron además momentos especiales con los aficionados antes de entrar al hotel. Isi Palazón se acercó a firmar autógrafos y saludar a numerosos seguidores, mientras Óscar Trejo fue uno de los más ovacionados por la hinchada. "Gracias por haber vestido la franja. Por habernos cuidado, por haber sentido este club. Te agradecemos la vida. Habremos perdido, pero contigo hemos ganado", le dice un aficionado al propio Trejo. También Pacha Espino compartió varios minutos con los aficionados agradeciendo el apoyo recibido, dejando una de las imágenes más emotivas de la noche pese al duro golpe de la derrota.