María Trigo 27 MAY 2026 - 23:49h.

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En muchas ocasiones, los jugadores del equipo que pierde la final dejan una imagen nada deportiva ni ejemplar en el mundo del fútbol: quitarse las medallas de subcampeón. Eso no pasó con el Rayo Vallecano en Leipzig. Al revés. Entre lágrimas de tristeza, Íñigo Pérez y sus futbolistas fueron pasando para que Aleksander Ceferin les pusiera las preseas en su cuello tras perder 1-0 la final de la Conference League contra el Crystal Palace.

Uno a uno, incluso los no convocados, fueron desfilando y se bajaron del podio sin quitarse la medalla. Es más, según se pudo ver en la retransmisión de Movistar +, hubo dos jugadores que hasta la besaron. Se trata de Iván Baillu y de Álvaro García. Curiosamente, este último ha vivido de todo con el Rayo Vallecano, pues estuvo presente en el ascenso de Montilivi y ahora ha rozado con la punta de los dedos un título europeo. Otro que vivió lo mismo que él fue Isi, con el que se abrazó tras recibir sus medallas mientras ambos lloraban.

Una pancarta para la historia

A pesar de lo doloroso de la derrota, la afición del Rayo Vallecano desplegó en las gradas un mensaje de ánimo a sus jugadores: "No conocí mayor victoria que contigo en una derrota". Y es que pese a lo lógico de la decepción, los aficionados de la franja supieron agradecerles a los suyos la felicidad que le han brindado durante todo el proceso. Cánticos, aplausos y bufandas al viento mientras la plantilla lloraba delante de ellos, incluido el propio Íñigo Pérez.

El orgullo de todo un barrio, el del barrio más grande de Europa. Nada ni nadie les quitará lo vivido en la Conference League 25/26 y todos son consciente de ello. Honor tremendo a lo que han logrado y al ejemplo que han dado al mundo del fútbol.