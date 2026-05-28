María Trigo 28 MAY 2026 - 00:26h.

El entrenador vasco no ha querido ni confirmar ni desmentir nada

Ningún jugador del Rayo Vallecano se quitó la medalla de subcampeón de la Conference: algunos hasta la besaron

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El Rayo Vallecano perdió la final de su vida contra el Crystal Palace. El sueño de ganar la Conference League se quedó por el camino y ahora, mientras pasan página, es el momento de pensar en el futuro. Así es el fútbol, que no da un respiro a nadie. Y en ese futuro del club madrileño no hay nadie más importante que saber qué va a pasar con Íñigo Pérez.

Desde hace semanas se rumorea que va a cambiar el estadio de Vallecas por La Cerámica. A la espera de que se haga o no oficial si va a ser el sustituto de Marcelino García Toral en el Villarreal, Iñigo Pérez no se ha ido de Lepzig sin que le pregunten por su futuro.

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Cuestionado en Movistar + tras la final sobre si este había sido su último partido con el Rayo Vallecano, el técnico vasco respondió así: "Creo que no es adecuado hablar de esto. Es un tema emocional, colectivo y con la grade llena de rayistas. Centrarme en mi situación me genera muchísimo pudor y ahora mismo no es justo".

Iñigo Pérez, rendido a sus jugadores

En la misma entrevista, el entrenador dejó una emotiva y bonita reflexión sobre su plantilla: "Este grupo es difícil de encontrar. He tenido muy buenos grupos, muy buenos vestuarios de los cuales tengo muy buenas amistades, pero lo de este grupo es especial porque son amigos que se respetan y se aman, se quieren mucho. Se ayudan entre ellos, se alientan, se protegen, se perdonan cuando se equivocan. Encontrar todas esas variantes es muy difícil y provoca una sensación de ser invencible y cuando no lo es, como es el caso de hoy que te ganan, tengo la sensación de decir mejor perder con estos chicos que con alguien con el que no lo desee".

A pesar de todo esto, en la COPE, Martín Presa sí dio a entender que Iñigo Pérez se va.