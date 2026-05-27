El recurso de Augusto Batalla para pedir atención médica en la grada haciéndose el lesionado

Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 23:51h.

Palmarés de la Conference League: campeones y subcampeones por años y equipos con más finales

Alertó al colegiado de un problema de salud.

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La deportividad y la normalidad reinaron durante la disputa de la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano. Un solo problema de salud en el primer tiempo empañó el choque. Tuvo lugar en la grada donde se encontraban los aficionados del conjunto madrileño y fue Augusto Batalla uno de los primeros en percatarse. Su recurso fue fenomenal para alertar al árbitro de la situación.

El colegiado del encuentro se encontraba lejos de donde estaba teniendo lugar el problema. Entonces fue Batalla el que tiró de picaresca para avisarle. Se tiró al suelo haciéndose el lesionado y el árbitro lo vio. Al acudir para ver qué le pasaba ya fue el propio meta argentino el que señaló el mencionado lugar de la grada. A partir de ese instante el encuentro se detuvo unos minutos.

Tal y como informaron posteriormente en Tiempo de Juego, un aficionado del Rayo se resbaló en la grada y se golpeó con la cabeza en el suelo, tras lo cual tuvo que marcharse en camilla del lugar con algo de sangre. La ayuda de Batalla seguro que fue clave para actuar con más tiempo.

La opinión de Augusto Batalla

El torneo: "El camino fue hermoso, llegamos hasta aquí, esta gente nos acompañó. Por desgracia las finales son así, ellos son un gran equipo, muy bien trabajados. Justos merecedores de la victoria".

El partido: "Tuvimos algunas opciones, no tanto como acostumbramos. La jugada de ellos es una presión que sale mal, un rechace que a veces se va o se queda, son balones difíciles de coger. A veces tienes la suerte de que le cae a un compañero y otras se va por el costado. El camino fue hermoso, trabajado, luchamos mucho y trabajaremos para volvera a conseguirlo".

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La experiencia: "Me quedo con el viaje, con las formas, con las maneras, por momentos pudimos demostrar lo que proponemos. Es difícil conseguir soltura en una final, pero me quedo con eso. Cuando pierdes una final te duele de por vida y la vamos a recordar con un poco de alegría por haber llegado hasta aquí pero con mucho dolor".

Afición: "Gracias por la travesía que hicieron. Gracias a mi mujer y a mi hijo, me hubiera encantado hacerlos campeones otra vez".