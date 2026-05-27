Alemao rompe a llorar antes de la final de Conference con el Rayo Vallecano: emoción incontrolable
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La final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace viene dejando imágenes para la posteridad desde hace días. Este miércoles, en Leipzig, las caras de ilusión y emoción hablaban por sí solas. Como lo hacía la de Alemao, quien no pudo contener las lágrimas al saltar al terreno de juego a disputar el encuentro.
Las cámaras de Movistar fueron testigo de la emoción incontrolable de Alemao. Los equipos formaban la típica fila sobre el verde con el himno de la Conference de fondo cuando el delantero brasileño no pudo evitar las lágrimas. Se emocionó al ver la situación en la que estaban y no pudo evitar llorar. Una imagen conmovedora.
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