José Luis Martínez-Almeida y su halago a la temporada del Rayo Vallecano

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAY 2026 - 14:09h.

El alcalde de la Comunidad de Madrid ha ido a Leipzig a ver la final de la Conference League que disputará el Rayo Vallecano esta noche

El Rayo Vallecano se acerca a saludar a medios y aficionados en el entrenamiento previo a la final en Leipzig

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El Rayo Vallecano disputará hoy la primera final europea de su historia y será frente al Crystal Palace en el Red Bull Arena a las 21:00h. José Luis Martínez-Almeida, presente en Leipzig para presenciar el encuentro en directo y animar al conjunto madrileño, ha halagado la temporada de los de Vallecas. El alcalde de la Comunidad de Madrid ha asegurado que ha ido a ver al "primer equipo de Madrid" al ser el único que ha llegado a una final de competición europea. El dirigente del Partido Popular también ha bromeado con que como alcalde solo ha ido a finales fuera de España del Real Madrid y ahora del conjunto vallecano, pero no del Atlético de Madrid, equipo del que es aficionado.