Fran Duarte Madrid, 27 MAY 2026 - 09:59h.

Vinicius ha roto su silencio y ha abordado su renovación con el Real Madrid en una entrevista en Brasil

Álvaro Arbeloa se despide de sus jugadores con mensajes particulares y significativos a Vinicius y Mbappé

Compartir







Vinicius termina contrato en 2027 y no parece que vaya a renovar aún, pero se ha mostrado confiado en su continuidad. El delantero brasileño ha concedido una entrevista en CazeTV para analizar la temporada con el Real Madrid, el Mundial de Fútbol con Brasil y su futuro en el club blanco.

Vinicius confía en su renovación

La principal duda es si seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid más allá de 2027. “Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante”, ha asegurado el delantero. “Quiero seguir toda mi vida aquí. Tengo contrato hasta 2027, tengo que hablar con el Madrid y el Madrid tiene que hablar conmigo. El Real está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar”.

También ha querido mostrar su opinión sobre los rumores de su relación con Mbappé, asegurando que siempre ha tenido una buena relación con el francés dentro y fuera del campo. “Siempre le enviaba muchos mensajes para que viniera al Madrid. Todavía no hemos podido jugar bien, como queremos, y ganar títulos, pero podremos revertir esa situación. Es una buena persona, él siempre me defiende en entrevistas o dentro del campo, como contra el Benfica. Yo también le defendería a él. Es un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid”.

La mala temporada con el Real Madrid

“Ha sido una temporada muy difícil”, ha comentado el ‘7’ del equipo blanco al hacer balance del año sin títulos. “Empezamos bien, con distancia con el Barça, pero empezamos a perder y empatar partidos que no debimos. Fuimos perdiendo confianza y el Barça fue ganando. Es la primera vez que llevo dos temporadas sin ganar, fracasamos. Tenemos equipo para ganar el año que viene. El Real Madrid siempre vuelve. Mi primer año también fue muy difícil, cuando se fue Cristiano”.

También ha querido dar la cara por las criticas y los pitos que ha sufrido en el Bernabéu durante algunos partidos. “Cuando llegué al Madrid todo el mundo decía que no iba a jugar, luego que no iba a marcar un gol, después que no iba a ganar, y al final siempre fui superando todas las críticas. Decían que era caro por costar 45 millones y al final fui barato por todo lo que he logrado. El presidente y los aficionados me adoran”.

En los últimos años ha habido muchas salidas de jugadores importantes y Vinicius cree que todo eso ha influido. “Sin Nacho, sin Modric, con Carvajal lesionado, sin Kroos. Daban mucha experiencia al equipo. Ahora yo o Fede tenemos mucha experiencia sobre el verde, pero no en el vestuario. No tenemos tanta experiencia como para cargar con ese equipaje, tenemos que seguir aprendiendo. Esta temporada hemos aprendido mucho sobre el vestuario. La temporada que viene seremos mejor vestuario, más unidos, mejor como equipo. Estamos viviendo un cambio de ciclo donde tenemos que cambiar nuestro rol para ayudar. A veces es bueno ver lo que tenías y comprender que no es fácil ganar todo lo que hemos ganado. Me acostumbré a ganar, me acostumbré a los malos hábitos. Hay mucha presión, forma parte del mejor equipo del mundo. La gente está esperando a que fallemos y lo hemos hecho dos años seguidos. No podemos fallar más”.

Un Mundial decisivo para Brasil

Por último, destacó su rendimiento con Brasil y su relación con Neymar y Endrick en la selección entrenada ahora por Carlo Ancelotti. “En mi club jugamos cada tres días y podemos demostrar. Con la selección es más difícil y no he estado al mismo nivel. Sé que hemos estado decepcionando a la gente, pero ha llegado el momento de que todos rememos juntos, donde podemos cambiar nuestra historia y traer la fiesta de vuelta a nuestro país”. Una selección en la que no podía faltar el capitán y leyenda. “Neymar es nuestro ídolo. Siempre le he tenido un cariño enorme, y él siempre me defendió mucho también. Después de cada convocatoria, Neymar me decía: ‘maldita sea, Ancelotti no me llevó de nuevo, estoy realmente triste.’ Pero siempre le decía que el viejo confiaba en él y que cuando llegara el momento de, él llevaría a Ney. Nos apoyó mucho cuando llegamos. Siempre nos dio mucha moral. Poder jugar con él de nuevo va a ser un honor. Y, si Dios quiere, que sea el último baile maravilloso”.

Un Mundial en el que no faltará Endrick tras probar suerte lejos de la casa blanca. “Endrick me estaba sacando de quicio. Me escribía todos los días diciendo que estaba nervioso, le dije que se calmara, que todo iba a salir bien. Lo logró. Un Mundial a los 19 no es para cualquiera. Incluso vino aquí después y dijo que teníamos que celebrar”.