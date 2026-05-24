Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 18:52h.

Arbeloa respondió a las despedidas de sus jugadores en Instagram

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Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador del Real Madrid la próxima temporada. El técnico de Salamanca llegó tras la destitución de Xabi Alonso para acercar al equipo lo máximo posible a tocar metal, pero no ha conseguido acercarse ni en LALIGA, Champions ni Copa del Rey.

Aun así, el que fuera jugador del Real Madrid se marcha con la conciencia tranquila y con el apoyo tanto del público del Santiago Bernabéu como de algunos de los pesos pesados del vestuario, que han querido despedirse de él a través de Instagram.

Arbeloa se despide con un sentido mensaje a Vinicius

En sus historias de Instagram, Álvaro Arbeloa respondió a sus mensajes de despedida. Antonio Rüdiger fue al primer que respondió con un "My warrior", traducido como "Mi guerrero".

Brahim Díaz se llevó una respuesta más larga. "Gracias, Brahino! Mucha suerte en todo lo que viene. Ha sido un lujo tremendo para todos nosotros poder disfrutar de un jugador y una persona como tú". A Jude Bellingham le respondió en inglés, diciendo que es un verdadero líder, un profesional excepcional, un futbolista de clase mundial y una persona maravillosa. "Todo lo mejor para ti y tu maravilla familia", concluyó.

Vinicius Jr publicó una historia en su perfil donde le agradecía por la confianza y cariño de Álvaro Arbeloa. El técnico respondió "gracias a ti, Vini, por tu compromiso, tu esfuerzo, tu talento y tu valentía". "No cambies nunca", continuó, quizá respondiendo a las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto el brasileño por su actitud y forma de ser. "Ha sido un orgullo ser tu entrenador", concluyó.

Finalmente, Kylian Mbappé, con quien ha tenido sus más y sus menos en sus últimas semanas en el Real Madrid, también le mencionó en el último post de la temporada. "Muchas gracias, Kylian. Presumiré siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal y con un talento sin igual. Los tiempos difíciles no duran para siempre, pero las personas fuertes sí. A por todo lo que viene", respondió Álvaro Arbeloa.