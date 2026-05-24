Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 17:00h.

La afición del Real Madrid se despidió de Dani Carvajal en el último partido de LALIGA

Así está la plantilla del Real Madrid para la 26/27: nombres, contratos y el melón de los canteranos

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El madridismo vivió un emotivo último encuentro en el Santiago Bernabéu, donde cerraron LALIGA EA Sports con victoria frente al Athletic Club. Los aficionados del Real Madrid despidieron a su capitán y leyenda del club Dani Carvajal, que tomará un rumbo diferente en su carrera en la próxima temporada, además de a otros jugadores históricos como David Alaba o a su entrenador, Álvaro Arbeloa.

Desde ElDesmarque, hablamos con algunos de los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu, quienes se rindieron a Dani Carvajal con agradecimientos y adjetivos como "artista", "futbolista inmenso", "el gran capitán", o "madridista 100%".