Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 23:10h.

David Alaba jugó su último partido en el Real Madrid

El abrazo entre Mbappé y Arbeloa para hacer las paces en el Real Madrid

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El último partido de LALIGA en el Santiago Bernabéu ha sido el más emotivo de la temporada. Los aficionados del Real Madrid realizaron un tifo dedicado a Dani Carvajal tras el anuncio de su salida del club, pero no ha sido el único que ha tenido su merecido homenaje.

En el minuto 68, Álvaro Arbeloa retiró del campo a David Alaba, quien también estaba disputado su último partido en el Real Madrid. Aunque el austriaco no ha estado a la altura en las dos últimas temporadas, el Bernabéu reconoció su gran trabajo en el club, donde ha levantado dos Champions League.

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Así fue el homenaje a David Alaba

El central austriaco fue clave, sobre todo, en la Champions League conseguida en el 2022. David Alaba mostró un gran nivel en el terreno de juego y una celebración que entró en la historia del Real Madrid, levantando una silla frente a los aficionados.

Es por ello que, cuando el cartelón mostró el dorsal '4' y el speaker mencionó su nombre, muchos seguidores blancos levantaron sillas blancas en su honor.

Todos sus compañeros se juntaron en el centro del campo para abrazarle y hacerle un pasillo hasta la línea de banda, donde fue sustituido por Dean Huijsen. Detrás de la línea le esperaba su mujer y sus hijos.

David Alaba se tomó su tiempo para devolver el cariño recibido por todo el Santiago Bernabéu y su entrenador, Álvaro Arbeloa, quien se unió a los aplausos y a la ovación al central austriaco.

El '4' del Real Madrid se marcha del club blanco tras cinco temporadas en la capital de España. En todos estos años, David Alaba ha conseguido levantar una Copa del Rey, una Supercopa de España, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de España, dos ligas españolas y dos Champions League.